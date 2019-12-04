«Я отбиваюсь!»: поэт Прончак судится с Ириной Дорофеевой из-за песни

В Палате представителей Ирина Дорофеева рассказала журналистам, что сейчас участвует в судебном процессе. С ней судится известный поэт и автор песен Леонид Прончак. Дорофеевой за нарушение авторских прав грозит штраф - до 10 базовых величин, это 255 рублей.

- Я отбиваюсь. 30 декабря у меня последнее слушание, - рассказывает с улыбкой Ирина. - Он нашел, что песня «Талака» (написана на стихи Прончака. - Ред.) вошла в мой подарочный диск, который мы изготавливали к моему 35-летию. Мы выпустили для себя небольшим тиражом - 200 штук, но это считается для распространения. Он где-то его нашел - в какой-то библиотеке - и решил посудиться именно за песню «Талака», которую пели миллионы исполнителей. Я думала: он будет счастлив, что такие моменты остаются, это уже наследие. Как бы да, но хочется немного денег.