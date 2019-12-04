2019-12-04T13:23:18+03:00
Общество
КП Беларусь

«Я отбиваюсь!»: поэт Прончак судится с Ириной Дорофеевой из-за песни

Известная певица выпустила диск с композицией "Талака", которая написана на его стихи
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
Ирина Дорофеева рассказала журналистам, что сейчас участвует в судебном процессеИрина Дорофеева рассказала журналистам, что сейчас участвует в судебном процессеФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

В Палате представителей Ирина Дорофеева рассказала журналистам, что сейчас участвует в судебном процессе. С ней судится известный поэт и автор песен Леонид Прончак. Дорофеевой за нарушение авторских прав грозит штраф - до 10 базовых величин, это 255 рублей.

- Я отбиваюсь. 30 декабря у меня последнее слушание, - рассказывает с улыбкой Ирина. - Он нашел, что песня «Талака» (написана на стихи Прончака. - Ред.) вошла в мой подарочный диск, который мы изготавливали к моему 35-летию. Мы выпустили для себя небольшим тиражом - 200 штук, но это считается для распространения. Он где-то его нашел - в какой-то библиотеке - и решил посудиться именно за песню «Талака», которую пели миллионы исполнителей. Я думала: он будет счастлив, что такие моменты остаются, это уже наследие. Как бы да, но хочется немного денег.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Уговорил Кастро отпустить заключенных – и отдыхаю в Мексике бесплатно»: откровенное интервью Шушкевича перед 85-летием
Политик рассказывает, почему нет денег на юбилей, как не впасть в уныние, что не простит Горбачеву, за что благодарен Клинтону и чем похож на Черчилля [видео: Шушкевич играет шансон]
36-е место по читательской грамотности, 38-е по математике: белорусских школьников впервые оценили в мировом рейтинге
В исследовании PISA анализируют не теоретические знания, а умение применять их. Отвечаем на вопросы о тесте и об оценке нашей системы образования
«Живу в замке XIX века с платным лифтом»: белоруска стала городской писательницей австрийского Граца
«Комсомолка» расспросила поэтку Вольгу Гапееву, как ей удалось за пару месяцев стать городской знаменитостью и получается ли отучить немцев говорить Weissrussland вместо Belarus [фото, видео]
Новости 24
Белорус попытался похитить куртку, а когда его поймали, проглотил монеты и сам себе вызвал «скорую»
Во время застолья женщина вонзила нож мужчине в живот
Лукашенко – о проблемах в образовании: «детей воспитывает либо улица, либо интернет»
Лукашенко: нужно развивать Минскую область, а не только «золотые земли» между кольцевыми
Еще 7 белорусских банков подключились к сервису Apple Pay
Суд вынес приговор мужчине, который облил жену керосином и собирался поджечь
Автобус с белорусами столкнулся с грузовиком в Подмосковье
Буйный пациент из-за ревности отлупил врача и разгромил рентген-кабинет
6 лет колонии усиленного режима: суд вынес приговор за потасовку с соседом
Минское «Динамо» в день 50-летнего юбилея тренера проиграло «Сочи»
СК: в Пинске расследуют убийство 44-летней женщины, ее убийце грозит смертная казнь
МАРТ о росте тарифов на ЖКУ в 2020 году: «Не больше чем на $5»
Дизайнер Владимир Цеслер представил символ нового, 2020 года: не поверите, но вы сможете его скопировать сами в два счета!
В Гомельском районе в сгоревшем доме обнаружены тела пожилой матери и ее сына
Лукашенко о Dana Holdings: «Для сербов - пожалуйста!»
Надышался растворителем и убил пожилую мать за $500: трагедия в Калинковичах
Белорусские школьники умнее сверстников из Израиля, Турции, Словакии, Греции, Украины и Казахстана и всего на 5 баллов отстали от россиян
Кому достались крупные денежные призы?
Видеофакт. «На улице разделась в минус 2 догола, а потом легла перед машиной»: в Минске гуляла обнаженная женщина
Сотрудники МЧС в Городокском районе спасли лося, провалившегося под лед
Министр финансов: «Средняя зарплата бюджетника в 2020 году превысит 920 рублей»
В Могилеве 9-месячного ребенка выбросили из окна, пока мать ходила за алкоголем
Семейная трагедия под Минском: сын убил отца, который с ножом бросился на него и его мать
На 4 декабря в Беларуси объявлено штормовое предупреждение из-за гололедицы