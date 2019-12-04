Куда уходят депутаты: Дорофеева - работать в университете, а Девятовский - готовить атлетов к Олимпиаде

В эту среду, 4 декабря, состоялось закрытие 7-й сессии Палаты представителей 6-го созыва. Депутаты завершили свою работу. Кто-то из них останется в новом составе парламента, а кто-то уходит.

Сложила депутатские полномочия и певица Ирина Дорофеева. Она рассказала, что сейчас учится в Академии управления при президенте на руководителя и возвращается в свой родной Университет культуры и искусств, где раньше возглавляла кафедру. В четверг ей выдадут трудовую книжку.

- У меня кабинет за три года был несильно обжитой. Я люблю, чтобы все было лаконично. Поэтому подарки, книги, грамоты, награды я все собрала и завезла домой за один заход. Взяла просто под мышку и вынесла.

- Три года вы были в парламенте. Чем можете похвалиться?

- Было очень много интересных поездок. Я вела активную международную деятельность. На моем счету очень яркая поездка в Японию, где я представляла Беларусь и как депутат, и представитель от культуры. Там прошли Дни культуры Беларуси, были большие, интересные мероприятия на высоком уровне... И, конечно, Кодекс об образовании, который мы разрабатывали очень активно. Кроме того, был принят закон об авторском и смежном праве, куда тоже внесли очень много разных поправок.

Вадим Девятовский не баллотировался в депутаты в третий раз. Причина тому - Олимпийские игры 2020 года в Токио.

- Я хочу все отдать к подготовке к Играм в качестве руководителя Белорусской федерации легкой атлетики. Я руковожу федерацией пять лет, и в ней, когда она мне досталась, были большие глубинные проблемы. Сегодня росточки, которые мы сеяли, уже дают плоды. Хочется сконцентрироваться и собрать этот урожай, который теоретически очень возможен в Токио… И у меня такое ощущение, что в Токио как раз мы можем выстрелить.

Кстати, «Комсомолка» уже составляла список депутатов шестого созыва, которые решили в этот раз не переизбираться