2019-12-04T15:55:09+03:00
Спорт
КП Беларусь

Чемпион мира по версии WWFC белорус Михаил Одинцов выступит на международном турнире в Минске

В боях промоушена NFG примут участие бойцы из 6 стран с разных континентов: из Беларуси, Бразилии, Германии, Афганистана, Египта и Ирана
Захар ПЛАТОНОВ
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Участники боя за титул в весе до 77 кг Олег Федьков (в центре).Участники боя за титул в весе до 77 кг Олег Федьков (в центре).
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6 декабря в 18.00 в Минске состоится очередной международный турнир профессиональных боев ММА NFG 14 (промоушен New Fighting Generation) - Battle of the Champions.

В октагоне поборются представители 6 стран с разных континентов: Беларуси, Бразилии, Германии, Афганистана и Ирана.

В рамках турнира пройдет два боя за пояса престижного международного промоушена. Впервые будет определен чемпион в легчайшей весовой категории: за трофей сразятся белорусы — опытный Евгений Огурцов и победитель отборочного тура, гран-при Road To NFG Дмитрий Романов.

В полусреднем весе состоится бой за объединение поясов. На предыдущем турнире в сентябре обладателем временного титула стал боец из Афганистана Абдул Сами Фаизи. Тогда он вышел на замену представителю Беларуси Олегу Федькову, которому помешала выступить травма. Сейчас причин отказаться от участия у белоруса, который является чемпионом NFG в весе до 77 кг, нет. Этот бой обещает быть бескомпромиссным и непременно будет украшением вечера.

Также на турнире будет разыграно гран-при в полулегком весе, на победу претендуют четверо спортсменов из Беларуси. Интригует противостояние Павла Масальского (ACADEMY MMA, Минск) и египтянина Али Амина, который непосредственно в смешанных единоборствах имеет не так много опыта, но является одним из сильнейших спортсменов Африки в борьбе.

Главным боем станет поединок одного из ведущих представителей ММА в нашей стране Михаила Одинцова и бразильского спортсмена Жоао Пауло Родригеса де Соузы. Михаил в 2019 году стал обладателем пояса престижной организации WWFC и идет на серии из четырех побед подряд, южноамериканец на профессиональном уровне провел почти 60 поединков, а число его побед близится к 40. Бразилец немало выступал в Европе, в частности, в рамках промоушена Fight Nights Global. Это разноплановый боец, побеждавший и нокаутами, и сабмишнами.

Спортсмены уже прибывают в Минск. Заграничные гости готовятся к боям в залах ACADEMY MMA. Кроме того, ожидается прибытие в Беларусь на турнир представителей крупных международных промоушенов из России, Украины, дальнего зарубежья, а также спортсменов и популярных блогеров, специализирующихся на теме ММА. Поединки NFG 14 будут транслироваться в эфире телеканала «Беларусь 5», а также за рубежом.

Накануне турнира, 5 декабря в 17.00, в торгово-развлекательном центре Arena City состоится официальная церемония взвешивания участников турнира. Бойцы впервые встретятся лицом к лицу перед схваткой, «битва взглядов» — непременный ритуал спортсменов в современных единоборствах, таких как ММА, профессиональный бокс и прочие.

Приобрести билеты можно на ticketpro.by

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