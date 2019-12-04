Минский ГУМ оформил витрины персонажами картин известной художницы, но гонорар она не получила

К наступающему Новому году крупные торговые центры и магазины делают праздничные витрины, фотозоны и инсталляции. В этом году отличился ГУМ, витрины которого еще осенью украсили мимимишные персонажи картин известной белорусской художницы Анны Силивончик. К Новому году к двум осенним витринам добавили четыре зимние. На них - санки, снег, елки, девочки, которые вяжут варежки и утепляют ими деревья, мальчик в маске лисы и с настоящей лисой, Дед Мороз…

Идея нашла поддержку и в соцсетях: минчане фотографировали оформление и оставляли восторженные комментарии. «Витрины в этом году удались, умиление!», «Творчество Анны Силивончик - украшение проспекта, на который выходят витрины универмага», «Наконец-то ГУМ радует красотой и оригинальностью», «Гениально! Сейчас другие подхватят идею».

Если бы это делала я, все было бы совсем иначе, - сказала художница.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Самой Анне Силивончик идея вот так использовать ее картины понравилась сразу.

- Всегда интересно видеть свои работы со стороны, в другом воплощении, - говорит художница. - У меня регулярно просят картины для разных целей: принты для одежды, иллюстрации… Один медцентр выставил мои работы для того, чтобы пациенты во время посещения созерцали искусство и отвлекались от всяких грустных мыслей. Воплощение мне обычно нравится, но бывает, отказываю еще на уровне идеи. Как-то предложили проиллюстрировать сборник стихов начинающего автора, которые мне, мягко говоря, показались слабыми и неинтересными. Я отказалась.

В ЦУМе признались, что тоже делали витрины по мотивам сказок, но в итоге решили, что коммерческие - лучше.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По данным агентства «Минск-Новости», на оформление зимних витрин ГУМ потратил 40 тысяч рублей, или около 20 тысяч долларов. Однако узнать подробности нам не удалось - телефоны ответственных лиц в универмаге весь день молчали.

- Выплатил ли ГУМ гонорар за использование ваших работ? – поинтересовались мы у Анны Силивончик.

- Нет, не выплатил, - рассмеялась она.

Тем не менее, сотрудничеством художница осталась довольна.

- Мне присылали предварительные эскизы, уже на этом уровне все понравилось и вопросов не возникало, поэтому никаких изменений я не вносила. Многие знакомые потом говорили, что видели мои витрины, в соцсетях люди о них пишут. Я смотрю на витрины ГУМа как на произведение другого художника. Если бы это делала я, все было бы совсем иначе. Точно так же я смотрю на свои старые работы и думаю, что сейчас сделала бы все иначе. Но тем не менее мне нравится конечный результат, - подытожила художница.

Мимо таких витрин сложно пройти и взрослым, и детям.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЦУМ: «Мы проигрываем ГУМу, но не обижаемся»

Центральный универмаг в этом году вдохновился детской игрушкой калейдоскоп и сделал восемь разноцветных витрин с рекламой белорусских брендов. Из прошлогоднего оформления в витрины перекочевала движущаяся снежинка, которой добавили две сотни вариантов подсветки. ЦУМ признает, что ГУМ в этом году его обскакал, но по этому поводу маркетологи не печалятся - у них другой взгляд на то, какими должны быть витрины.

А вот ЦУМ оформил витрины в тематике игрушки "Калейдоскоп".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- У нас каждый год новые витрины, в этом году решили сделать тему «Калейдоскоп» по мотивам детской игрушки, с яркими и сочными витринами. Сейчас идет активное обсуждение в интернете, где нас сравнивают с ГУМом. Мы, к сожалению, проигрываем, но поздравляем коллег с победой в этом соревновании. И не обижаемся - у нас совсем другой подход в оформлении витрин: как торговое предприятие, мы должны побуждать сделать покупку. Мы сделали витрины более товарными, чтобы показать людям: сейчас самое время выбирать подарки. Наши витрины находятся на главном проспекте столицы, это хорошее рекламное поле. Но в коммерческие вопросы я бы вдаваться не хотел, - объясняет начальник отдела организации торговли ЦУМ Павел Ельканович.

Витрины должны продавать товар, - считают в Центральном универмаге.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Оформление витрин ЦУМа происходило так: на каждую из восьми витрин нашли белорусского производителя товаров, объясняли всем тематику, после этого дизайнеры предприятий присылали свои эскизы наполнения витрин, которое согласовывали в универмаге. По готовым эскизам сооружали витрины, на монтаж всех восьми ушло около недели.