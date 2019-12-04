«В благополучном Минске»: Дмитрий Шепелев признался, что в юности пробовал наркотики

Меньше месяца назад Дмитрий Шепелев запустил на Youtube свое шоу видеоинтервью «Папки». А 5 декабря сам стал героем в программе Ксении Собчак. Среди прочего ведущая расспрашивала Дмитрия, который в конце 1990-х начинал свою карьеру на белорусском телевидении, о его пороках.

- Нет, мне ничего не приходит в голову. Может быть, я настолько скучный? – задался вопросом Шепелев.

- Мне кажется, ты пи*дишь, - засмеялась в ответ Собчак. – Глаза блестят.

Тогда Ксения задала, как она это назвала, «контрольный вопрос»:

- Наркотики когда-нибудь употреблял?

- Я пробовал, но не употреблял.

- Это как? Прости!

- Ну, попробовал и все. Не понравилось… Мне не нравится, что я не контролирую себя. Мне дискомфортно.

- Что ты пробовал? Кокаин?

- Я пробовал кокаин и я пробовал травку.

- И то, и другое… А что больше понравилось – кокаин или травка?

- Мне не понравилось ни то, ни другое. Я попробовал и то, и другое один раз, когда был подростком. И больше никогда.

- Подростком попробовал кокаин? Мать, кокаин все в Москве пробуют. Как подростком в Минске?.. Где ты там под Батькой нашел кокаин? Тебя обманули. Там какая-нибудь толченая картошка была, – удивляется Собчак.

- В благополучном Минске. Поверь мне, - отвечает Шепелев и добавляет: - Как говорят мои дети: «Крести сердце». Никогда.

Напомним, Дмитрий Шепелев на рубеже 1990-х и 2000-х был ведущим популярной юношеской телепрограммы «5х5». Затем работал на ТВ и радио в Беларуси и Украине. После этого получил приглашение на российский Первый канал.