«В благополучном Минске»: Дмитрий Шепелев признался, что в юности пробовал наркотики
Меньше месяца назад Дмитрий Шепелев запустил на Youtube свое шоу видеоинтервью «Папки». А 5 декабря сам стал героем в программе Ксении Собчак. Среди прочего ведущая расспрашивала Дмитрия, который в конце 1990-х начинал свою карьеру на белорусском телевидении, о его пороках.
- Нет, мне ничего не приходит в голову. Может быть, я настолько скучный? – задался вопросом Шепелев.
- Мне кажется, ты пи*дишь, - засмеялась в ответ Собчак. – Глаза блестят.
Тогда Ксения задала, как она это назвала, «контрольный вопрос»:
- Наркотики когда-нибудь употреблял?
- Я пробовал, но не употреблял.
- Это как? Прости!
- Ну, попробовал и все. Не понравилось… Мне не нравится, что я не контролирую себя. Мне дискомфортно.
- Что ты пробовал? Кокаин?
- Я пробовал кокаин и я пробовал травку.
- И то, и другое… А что больше понравилось – кокаин или травка?
- Мне не понравилось ни то, ни другое. Я попробовал и то, и другое один раз, когда был подростком. И больше никогда.
- Подростком попробовал кокаин? Мать, кокаин все в Москве пробуют. Как подростком в Минске?.. Где ты там под Батькой нашел кокаин? Тебя обманули. Там какая-нибудь толченая картошка была, – удивляется Собчак.
- В благополучном Минске. Поверь мне, - отвечает Шепелев и добавляет: - Как говорят мои дети: «Крести сердце». Никогда.
Напомним, Дмитрий Шепелев на рубеже 1990-х и 2000-х был ведущим популярной юношеской телепрограммы «5х5». Затем работал на ТВ и радио в Беларуси и Украине. После этого получил приглашение на российский Первый канал.
Дмитрий Шепелев: про кокаин, тиндер и скорую свадьбу. Источник: Ксения Собчак