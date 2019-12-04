2019-12-04T16:55:14+03:00
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КП Беларусь

Андрей Курейчик: "Посол Франции снялся в моем фильме безо всяких условий"

Деньги на новую драму Liberte' белорусский драматург и режиссер заработал за счет сценариев к кассовым российским фильмам.
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Юрий Царев, Андрей Курейчик и немецкий актер Жан-Марк Биркхольц. Фото: Вероника МИРОШНИКОВАЮрий Царев, Андрей Курейчик и немецкий актер Жан-Марк Биркхольц. Фото: Вероника МИРОШНИКОВА
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Во вторник тишину в Национальном художественном музее то и дело нарушали команды «Камера! Мотор!». Драматург и режиссер Андрей Курейчик снимал в его величественных стенах свой новый фильм Liberte' (с французского - «свобода». Неожиданным оказалось то, что принять в нем участие согласился посол Франции в Беларуси Дидье Канесс.

Посол Франции в Беларуси Дидье Канесс без проблем вжился в роль лектора. Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Посол Франции в Беларуси Дидье Канесс без проблем вжился в роль лектора.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

На съемочной площадке к нему так и обращаются - господин посол. Задача посла - сыграть профессора, который рассказывает на французском о картине, висящей на стене. Монолог довольно пространный, так что посол в перерывах между съемками то и дело меряет шагами галерею музея, повторяя про себя текст. Получается хорошо буквально с первого раза, но Курейчик решает переснять, как он говорит, «голливудский дубль» - на всякий случай.

Национальный художественный музей на один день превратился в съемочную площадку. Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Национальный художественный музей на один день превратился в съемочную площадку.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Оператором на картине работает Никита Пинигин Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Оператором на картине работает Никита ПинигинФото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

- Сложно было договориться о съемках с послом Франции? - спросили мы режиссера.

- Это вообще уникальный случай, когда действующий посол снимается в белорусском независимом кино, причем совершенно безо всяких условий. Мы отправили господину послу синопсис и сценарий фильма. Он увидел, что это глубокая тема, в какой-то степени даже попытка исследования искусства. Выучил текст, и вот он на съемках. Причем в кино он снимается впервые, насколько я знаю. Волнуется, конечно.

Режиссер Андрей Курейчик говорит, что в этом фильме хочет поговорить со зрителем спокойным взрослым языком Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Режиссер Андрей Курейчик говорит, что в этом фильме хочет поговорить со зрителем спокойным взрослым языкомФото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

- Тебя знают как автора сценариев к кассовым фильмам - и вдруг ты решил снять, если можно так выразиться, эстетскую драму. Почему?

- До этого были комедии и ужастики - всего около 20 проектов. После «Движения вверх» я уже все знаю про коммерческий прокат. Наверное, я просто дожил до такого возраста (а приближается мое 40-летие), что хочется поговорить со зрителем спокойным взрослым языком. Кино будет далеко не для всех, не для коммерческого проката. Для меня это первая попытка личного высказывания.

Съемки на натуре проходили в деревне Краски совсем рядом с Польшей. Фото: Вероника МИРОШНИКОВА

Съемки на натуре проходили в деревне Краски совсем рядом с Польшей. Фото: Вероника МИРОШНИКОВА

- Расскажи в двух словах, о чем фильм?

- Это странный узел, в который переплелись несколько эпох, четыре языка, Шекспир, античная трагедия и славянские руны, с десяток живописцев, философия Декарта и заповедные темы, места, мысли... Это история взаимоотношений матери (Светлана Аникей) и взрослого сына (Ярослав Шкуратов), когда матери кажется, что она не уберегла сына, не может себе этого простить и пытается своей жизнью как-то это исправить.

Одну из главных ролей играет актриса Светлана Аникей. Фото: Вероника МИРОШНИКОВА

Одну из главных ролей играет актриса Светлана Аникей. Фото: Вероника МИРОШНИКОВА

В сцене, которую снимают в музее, мы замечаем Еву Аникей с накладным «беременным» животом - молодую, но уже довольно известную актрису, дочь Светланы Аникей. Оказывается, она играет героиню Светланы в молодости.

Режиссер называет свою новую работу эстетской драмой. Фото: Валерия ЛЕДЯЕВА

Режиссер называет свою новую работу эстетской драмой. Фото: Валерия ЛЕДЯЕВА

- В фильме также задействована дочь известного ведущего Егора Хрусталева - Маша. У нас в проекте она и маркетинг-менеджер, и костюмер (что вообще удивительно), и актриса. Мы выполняем нескольку функций, потому что проект некоммерческий и малобюджетный.

- На какие деньги ты его снимаешь?

- На свои гонорары, которые заработал на российских проектах.

За одной из колонн музея замечаем телеведущего Юрия Царева, которого нередко приглашают сниматься на роли бандитов или немцев в фильмах о войне. Во-первых, выглядит сурово, а во-вторых, прекрасно знает немецкий язык. И этот фильм - не исключение. Как выяснилось, Юрий играет тут наркодилера.

- Я в фильме главный злодей, - добродушно улыбается он. - Но, возможно, финальная сцена, которую мы снимаем сегодня, немного исправит общий негативный портрет моего героя. Мне кажется, фильм получается интересным. Во всяком случае, тем, кто любит произведения Ларса фон Триера, он должен понравиться.

Как говорят кинематографисты, крайний день съемок. Но впереди еще монтаж картины. Фото: Никита ПИНИГИН

Как говорят кинематографисты, крайний день съемок. Но впереди еще монтаж картины. Фото: Никита ПИНИГИН

Картина Liberte' будет готова к маю 2020 года.

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