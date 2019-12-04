2019-12-04T16:35:29+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: За 5 лет 69 управленцев различного уровня скомпрометировали себя

Президент лично представил коллективу Минского облисполкома нового руководителя - Александра Турчина
Геннадий МОЖЕЙКО
Поделиться:
Лукашенко лично представил коллективу Минского облисполкома нового руководителя - Александра Турчина. Фото: пресс-служба президента Беларуси.Лукашенко лично представил коллективу Минского облисполкома нового руководителя - Александра Турчина. Фото: пресс-служба президента Беларуси.
Изменить размер текста:

Александр Турчин - человек в политике не новый, до этого он был первым вице-премьером, а ранее руководил аппаратом Совмина, был главным инспектором по Гомельской области и зампредом Минского облисполкома.

Интересно, что на представление нового губернатора Минской области пригласили также предыдущего главу облисполкома Анатолия Исаченко.

- Если вы думаете, что мы вас списываем или посылаем куда-то на отдых, вы заблуждаетесь, - сказал Александр Лукашенко. - Просто работа будет более размеренная.

Планируется, что Анатолий Исаченко будет исполнять обязанности уполномоченного президента по Минской области.

Президент поставил перед чиновниками ряд задач.

«Требую навести порядок в работе с кадрами»

- Только за этот год по дискредитирующим основаниям уволено 12 руководителей, трое из которых являлись первыми лицами районов. Всего за пять прошедших лет 69 управленцев различного уровня скомпрометировали себя и освобождены от занимаемых должностей, - заявил президент. - Я требую самым серьезным образом навести порядок в работе с кадрами! Не будет людей, крепких руководителей - ничего не сможем сделать в области и решить те задачи, которые сегодня перед нами стоят. Тем более что экономическое развитие региона напрямую зависит от качественного состава управленческой вертикали.

«Надо нагрузить человека, но и заплатить»

- Мы когда-то людям, и я от вашего имени, говорил, что мы будем подтягивать среднюю зарплату по стране до тысячи рублей. И мы это сделали. Но надо сейчас посмотреть на низкооплачиваемые слои населения, которые несут очень серьезную нагрузку: санитарки, нянечки, медсестры, работники в детских садах... В течение этого года мы понемножку подтягивали их зарплату, но этого недостаточно. Если где-то надо догрузить работников, то это необходимо сделать, чтобы зарплата и ее рост соответствовали вложенному труду. Надо нагрузить человека, но и заплатить.

«Должностные лица на местах не осознают важность работы с населением»

- По количеству и содержанию обращений на сегодняшний день можно сказать, что должностные лица на местах не осознают в полной мере важность работы с населением. Поэтому и граждане, не находя понимания в местных органах власти, вынуждены искать справедливость и защиту, обращаться в вышестоящие органы. Каждое обращение - это показатель безразличия местных органов власти к проблемам людей. Вы знаете мое отношение к таким фактам и таким управленцам.

«Необходимо обратить внимание на работу с семьями»

- Мной неоднократно давалось поручение навести порядок в школах. В учреждениях, где учатся дети, должны быть созданы безопасные и комфортные условия. Необходимо обратить внимание на работу с семьями. Заставить, если на то пошло, семьи отвечать за собственного ребенка. Мы отдали это все на откуп. В советские времена так не было. Ответственность за воспитание ребенка лежит не только на учителе, но и на родителях. Пока взрослые выясняют, кто должен им заниматься - семья или школа, он предоставлен сам себе. В итоге детей воспитывает либо улица, либо интернет. А невнимание к ним слишком дорого нам обходится - как это было в Столбцовском районе.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Сменить полуголых моделей на пожилых министров: Король инстаграма решил баллотироваться в президенты США
Ден Билзерян прославился тем, что публикует в соцсетях фото дорогих машин, оружия и себя в окружении обнаженных моделей, а в 2014 году он отличился тем, что скинул порнозвезду с крыши особняка
Лукашенко предложил поставить памятник корове и картошке и вспомнил, как «бегал за пивом» президентам
Накануне официального визита в Казахстан президент дал интервью казахстанскому агентству «Хабар» и рассказал, почему редко пьет молоко от своих же коров, что делает с лишней картошкой с собственного огорода и рассказал о молодых президентских годах
Новости 24
«Останемся ли мы на этом клочке земли хозяевами?» Лукашенко – о «главном экзамене» через полгода
Жареные улитки, венгерские калачи: чем порадует торговля Минска к новогодним праздникам?
Через брестскую границу незаконно пытались провезти свыше 500 тысяч рублей
Погода на 5 декабря: желтый уровень опасности из-за гололеда и тумана
Белорус попытался похитить куртку, а когда его поймали, проглотил монеты и сам себе вызвал «скорую»
Во время застолья женщина вонзила нож мужчине в живот
Лукашенко – о проблемах в образовании: «детей воспитывает либо улица, либо интернет»
Лукашенко: нужно развивать Минскую область, а не только «золотые земли» между кольцевыми
Еще 7 белорусских банков подключились к сервису Apple Pay
Суд вынес приговор мужчине, который облил жену керосином и собирался поджечь
Автобус с белорусами столкнулся с грузовиком в Подмосковье
Буйный пациент из-за ревности отлупил врача и разгромил рентген-кабинет
6 лет колонии усиленного режима: суд вынес приговор за потасовку с соседом
Минское «Динамо» в день 50-летнего юбилея тренера проиграло «Сочи»
СК: в Пинске расследуют убийство 44-летней женщины, ее убийце грозит смертная казнь
МАРТ о росте тарифов на ЖКУ в 2020 году: «Не больше чем на $5»
Дизайнер Владимир Цеслер представил символ нового, 2020 года: не поверите, но вы сможете его скопировать сами в два счета!
В Гомельском районе в сгоревшем доме обнаружены тела пожилой матери и ее сына
Лукашенко о Dana Holdings: «Для сербов - пожалуйста!»
Надышался растворителем и убил пожилую мать за $500: трагедия в Калинковичах
Белорусские школьники умнее сверстников из Израиля, Турции, Словакии, Греции, Украины и Казахстана и всего на 5 баллов отстали от россиян
Кому достались крупные денежные призы?
Видеофакт. «На улице разделась в минус 2 догола, а потом легла перед машиной»: в Минске гуляла обнаженная женщина
Сотрудники МЧС в Городокском районе спасли лося, провалившегося под лед
Министр финансов: «Средняя зарплата бюджетника в 2020 году превысит 920 рублей»
В Могилеве 9-месячного ребенка выбросили из окна, пока мать ходила за алкоголем
Семейная трагедия под Минском: сын убил отца, который с ножом бросился на него и его мать
На 4 декабря в Беларуси объявлено штормовое предупреждение из-за гололедицы