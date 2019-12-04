Лукашенко: За 5 лет 69 управленцев различного уровня скомпрометировали себя

Александр Турчин - человек в политике не новый, до этого он был первым вице-премьером, а ранее руководил аппаратом Совмина, был главным инспектором по Гомельской области и зампредом Минского облисполкома.

Интересно, что на представление нового губернатора Минской области пригласили также предыдущего главу облисполкома Анатолия Исаченко.

- Если вы думаете, что мы вас списываем или посылаем куда-то на отдых, вы заблуждаетесь, - сказал Александр Лукашенко. - Просто работа будет более размеренная.

Планируется, что Анатолий Исаченко будет исполнять обязанности уполномоченного президента по Минской области.

Президент поставил перед чиновниками ряд задач.

«Требую навести порядок в работе с кадрами»

- Только за этот год по дискредитирующим основаниям уволено 12 руководителей, трое из которых являлись первыми лицами районов. Всего за пять прошедших лет 69 управленцев различного уровня скомпрометировали себя и освобождены от занимаемых должностей, - заявил президент. - Я требую самым серьезным образом навести порядок в работе с кадрами! Не будет людей, крепких руководителей - ничего не сможем сделать в области и решить те задачи, которые сегодня перед нами стоят. Тем более что экономическое развитие региона напрямую зависит от качественного состава управленческой вертикали.

«Надо нагрузить человека, но и заплатить»

- Мы когда-то людям, и я от вашего имени, говорил, что мы будем подтягивать среднюю зарплату по стране до тысячи рублей. И мы это сделали. Но надо сейчас посмотреть на низкооплачиваемые слои населения, которые несут очень серьезную нагрузку: санитарки, нянечки, медсестры, работники в детских садах... В течение этого года мы понемножку подтягивали их зарплату, но этого недостаточно. Если где-то надо догрузить работников, то это необходимо сделать, чтобы зарплата и ее рост соответствовали вложенному труду. Надо нагрузить человека, но и заплатить.

«Должностные лица на местах не осознают важность работы с населением»

- По количеству и содержанию обращений на сегодняшний день можно сказать, что должностные лица на местах не осознают в полной мере важность работы с населением. Поэтому и граждане, не находя понимания в местных органах власти, вынуждены искать справедливость и защиту, обращаться в вышестоящие органы. Каждое обращение - это показатель безразличия местных органов власти к проблемам людей. Вы знаете мое отношение к таким фактам и таким управленцам.

«Необходимо обратить внимание на работу с семьями»

- Мной неоднократно давалось поручение навести порядок в школах. В учреждениях, где учатся дети, должны быть созданы безопасные и комфортные условия. Необходимо обратить внимание на работу с семьями. Заставить, если на то пошло, семьи отвечать за собственного ребенка. Мы отдали это все на откуп. В советские времена так не было. Ответственность за воспитание ребенка лежит не только на учителе, но и на родителях. Пока взрослые выясняют, кто должен им заниматься - семья или школа, он предоставлен сам себе. В итоге детей воспитывает либо улица, либо интернет. А невнимание к ним слишком дорого нам обходится - как это было в Столбцовском районе.