В Нацбанке рассказали, какие белорусские банки дают больше всего кредитов

О том, что белорусы из месяца в месяц берут все больше кредитов, Нацбанк заявлял неоднократно. Каждый месяц - новый рекорд. Если на 1 октября белорусы одолжили у банков 13 млрд 343,4 млн рублей, то на 1 ноября достигнут новый максимум - 13 млрд 599 млн рублей. Сюда входят задолженности по потребительским кредитам, займам на приобретение жилья и автомобилей, карты рассрочек.

Несложно подсчитать, что за октябрь сумма кредитов подросла на четверть миллиарда рублей. Всего же в этом году банки выдали 2,04 млрд рублей кредитов. Почти половину этой суммы дал в долг Беларусбанк. В пятерку самых кредитующих попали также МТБанк, Белагропромбанк и Банк БелВЭБ.

Рейтинг банков

В целом за девять месяцев размер выданных кредитов вырос у 20 из 24 коммерческих банков. Меньше кредитовать стали БПС-Сбербанк, Белгазпромбанк, СтатусБанк и Банк Дабрабыт.