Рейтинг эффективности коммерческих банков: в топ-3 вошли МТБанк, Приорбанк и Альфа-Банк

Оценивая эффективность работы коммерческих банков, Нацбанк обращает внимание на два основных показателя. Первый - рентабельность активов (финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от использования всех активов банка), второй - рентабельность капитала (показатель эффективности использования собственных средств банка).

Средняя рентабельность активов всех коммерческих банков страны составила 1,25%, а рентабельность капитала - 8,42%.

Первое место по рентабельности капитала (с показателем 26,95%) занимает МТБанк - крупнейший частный банк Беларуси, где нет преобладания иностранного капитала. Он же расположился на второй позиции в рейтинге рентабельности активов (4,36%).

Лидером по рентабельности активов (5,42%) является ТК Банк («Банк торговый капитал») - дочерний банк иранского банка Tejarat. Высокий показатель в этом рейтинге объясняется слабым кредитованием клиентов (2,7 миллиона рублей на 1 октября). Однако по степени рентабельности капитала (5,9%) ТК Банк занимает только 13-е место.

Альфа-Банк занимает второе место по рентабельности капитала (17,2%) и четвертое по рентабельности активов (2,26%). Приорбанк замыкает тройку по рентабельности капитала (16,05%) и активов (2,54%).

Среди действующих в Беларуси 24 банков убыточный только один - Цептер Банк. У него отрицательные показатели рентабельности активов и капитала (минус 0,21% и 0,69% соответственно).

Топ-3 банков по рентабельности активов: 1 место -ТК Банк, 2 место - МТБанк, 3 место - Приорбанк.

Топ-3 банкво по рентабельности капитала: 1 место - МТБанк, 2 место - Альфа Банк, 3 место - Приорбанк.