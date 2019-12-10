Остаемся встречать Новый год в Беларуси!

Декабрь - месяц бодрый, полный ожиданий праздника. Его приход пока едва заметен. Но если вы хотите отметить Новый год ярко, сейчас самое время продумать, какой праздник вы ждете. Вариантов отметить самый Новый год не за готовкой оливье, но при этом не выезжая из Беларуси, достаточно много. Давайте посмотрим, что предлагает белорусам внутренний туристический рынок.

Агроусадьбы

Для агроусадеб новогодние каникулы - самое горячее время, так что если название хорошо раскручено, такую агроусадьбу резервируют на праздники еще летом или даже раньше. Например, так практически всегда бывает в усадьбе «Ганка» - ее хозяин Анатолий Ганец начал принимать заказы еще в начале года. Но чем меньше агроусадьба на слуху, тем и цены ниже, и мест свободных больше. Выгодней всего заезжать на Новый год компанией в 6 - 8 человек. Например, за две ночи симпатичной «Логойск Виллы» на Новый год хозяева хотят 171 руб. с человека. Есть баня, один сеанс в ней обещают бесплатно, затем за отдельную плату.

Обычно выгодно снимать агроусадьбу большой компанией - так и дешевле получится, да и встречать праздник среди знакомых людей всегда веселей. Например, в агроусадьбе «Сова» всего в 40 км от Минска может разместиться 14 человек. Хозяева обещают баню, игру в снежки, катание на санях и прочие зимние радости. Две ночи на праздники обойдутся в 1600 рублей на всех.

Большой трехэтажный коттедж «Верагi» на компанию от 20 человек предлагают в Логойске. За 2000 рублей за весь дом в сутки обещают устроить полноценные новогодние каникулы в уютной обстановке и с развлечениями на любой вкус - благо целый горнолыжный курорт под боком. И даже два - ведь всего в двух километрах находятся «Силичи». За дополнительную плату на праздник придут Дед Мороз и Снегурочка.

Туристические комплексы

Если на Новый год вы желаете не просто сидеть за столом, но и более активных развлечений, нужно поискать что-то помасштабней агроусадеб. Например, в музее народной архитектуры и быта «Строчицы» (это всего в трех километрах от Минска) можно принять участие в Калядах. Будет все - колядование, песни, игры, гадания, кутья... Остановиться на ночь там нельзя, зато провести незабываемый праздничный день, отобедать в «Беларускай карчме» можно с 15 декабря по 20 января. Вход всего 6,5 рубля для взрослых и 4 рубля для детей - но за обед и анимацию нужно платить отдельно. Цена колеблется в зависимости от количества человек в группе - чем больше, тем дешевле.

Новогодняя праздничная программа будет ежегодно проходить на территории Центра экологического туризма «Станьково», это также недалеко от Минска. Детям там точно будет весело, потому что их ждут Дед Мороз со Снегурочкой. Представление длится чуть больше часа, а дальше можно прогуляться в зоопарк, где обитают более 40 видов животных и птиц, а также посмотреть на целое стадо оленей и косуль, которые живут здесь на огромной огороженной территории, их можно кормить с рук. Праздники будут проходить каждый день с 21 декабря по 7 января. Входной билет (в стоимость входит новогоднее представление, цирковое представление, зоопарк) - 12 руб. для взрослых и 10 руб. для детей.

Ну и куда же без знаменитого парка-музея интерактивной истории «Сула», который также находится рядом с Минском. Там в этом году проводят «Шляхетны Новы год», программа начнется около 21.30 31 декабря и продлится до четырех утра 1 января. Все самое интересное будет происходить в зале «Королевская ассамблея». Гостям обещают настоящий шляхетский пир с ведущим - «панам маршалкам», старинными забавами и конкурсом, праздничным фейерверком, Дедом Морозом и Снегурочкой. Стоит это удовольствие $160 на человека. Для тех, кто захочет остаться после праздника, открыты отели парка за отдельную плату. Утром гостей обещают накормить «похмельной ухой».

Санатории

В Миорском районе Витебской области на берегу озера Важа находится база отдыха «Актам». Две ночи, включая празднование Нового года, обойдутся примерно в 650 рублей. В стоимость входит проживание, питание, новогодний банкет и развлекательная программа на все дни.

На берегу озера Нарочь расположен санаторий «Чайка», отдохнуть в нем с 31 декабря по 2 января будет стоить около 1000 рублей. В эту сумму кроме развлечений входят также гуляния с ухой и блинами, фейерверк, праздничный банкет, проживание и питание.

Более бюджетно - за 635 рублей - вы сможете отдохнуть в санатории «Свитязь», который расположен на берегу озера с этим же названием. В стоимость включено питание, новогодняя развлекательная программа и даже лечение по назначению врача.

Горнолыжные курорты

Для активного отдыха лучше не придумать, чем отметить Новый год в «Раубичах», «Силичах», «Логойске», либо в гостинице «Веста» под Дзержинском (говорят, в этом году горнолыжный комплекс все же откроется). Там предлагают катание на сноуборде, лыжах, коньках, «ватрушках» или просто прогулки среди живописнейшей природы. Плюс баня и праздничная программа. Цены разные - но, например, в «Весте» на Новый год вести мероприятия будет музыкант Дядя Ваня, развлекать гостей - цыганское шоу «Аллюр», кавер-бенд «Контрабанда», а также иллюзионист и диджей. Праздничное меню в кафе «У горы» будет стоить от 150 рублей.

В «Логойске» комплект горные лыжи + ботинки + палки на семью из трех человек обойдется в 28 рублей за два часа в будний день и 35 рублей в выходной. Плюс ски-пасс на троих в будни 37 рублей или 62 рубля в выходной - за два часа. «Силичи» примерно в той же ценовой категории.

Поместья Деда Мороза

Мест, где проживает Дед Мороз и его внучка Снегурочка, в Беларуси несколько. Самая известная его резиденция - в национальном парке Беловежская Пуща. Практически все туристические компании уже с 19 декабря организуют туда экскурсионные поездки с посещение вольеров с животными, Музея природы и резиденции Деда Мороза. Стоит такая экскурсия на день около 90 рублей для взрослых и детей от 10 лет. Для детей младше есть небольшие скидки. За эти деньги вы получите железнодорожный проезд по маршруту Минск - Брест - Минск в купейном вагоне, автотранспортное и экскурсионное обслуживание, услуги гида на маршруте, входные билеты в поместье Деда Мороза, в музей природы и вольеры с животными, новогодний подарок и анимационную программу. Также у вас будет свободное время, когда можно продегустировать блины и чай на местных травах (это тоже входит в стоимость), а также прогуляться по Беловежской пуще.

Есть свой Дед Мороз и Снегурочка и поближе к столице - в Березинском биосферном заповеднике. Программа разнообразна - кроме развлечений туристов ждут экскурсии в Музей природы, зоопарк, Дом экологического просвещения и встреча со знаменитым уже Болотником. Если ехать группой из Минска, это обойдется от 42 рублей. При желании есть варианты ночевки - от совсем бюджетных до элитных, в бывшем правительственном комплексе Плавно.

Провести новогоднюю ночь в Мирском замке вполне реально.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

КСТАТИ

Ну а вдруг вы давно мечтали отпраздновать Новый год в старинном замке! Несвиж и Мир готовы вас принять. Новогодний банкет обойдется вам в 160 рублей для взрослого и 96 рублей для детей. Если вы хотите остаться в гостинице при Несвижском замке на ночь, доплатить придется 660 рублей с человека в двухместном номере и 780 рублей в одноместном. Понятно, что такие цены не кусают в основном только иностранных туристов - но среди постояльцев бывают и состоятельные белорусы.