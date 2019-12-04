2019-12-04T17:03:15+03:00
Спорт
КП Беларусь

Тренер брестского «Динамо»: «Не хотел бы, чтобы руководитель клуба влезал в мою зону ответственности»

Марцел Личка сначала намекнул, что не вернется в Брест. Но потом сгладил углы
Захар ПЛАТОНОВ
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Несмотря на милое личико жестко требует свободы действий Марцел Личка. Фото: dynamo-brest.byНесмотря на милое личико жестко требует свободы действий Марцел Личка. Фото: dynamo-brest.by
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Буквально через день после завершения чемпионата Беларуси по футболу поползли слухи, что главный тренер чемпионов, брестского «Динамо», покинет свой пост. Во вторник чешский специалист Марцел Личка дал интервью чешскому радио, где прошелся по председателю клуба Александру Зайцеву.

- Они всегда хотят отдавать мне приказы. Но это мне не подходит. Я уже сказал им, что я им не нужен и что я могу вернуться домой, если не смогу делать все так, как я вижу. Это я главный. Если им это не нравится, они могут выбрать белорусского тренера, который будет их слушать. Президент (имеется в виду Зайцев. - Ред.) всегда хочет приказывать, но проблема в том, что он не понимает футбол. Я не лезу в его дела, поэтому пусть он не вмешивается в мои. Понять друг друга иногда сложно, - сказал Личка.

Ранее жена покойного Владимира Журавля, который работал в Бресте двумя годами ранее, рассказывала, что Зайцев мог высказывать претензии даже после победных матчей и за день мог присылать несколько сообщений.

В интервью Василию Сарычеву Зайцев это признавал:

- Я не ангел, у меня амбиций хватало. Где-то Володю [Журавля] кошмарил, хотел быстрого результата. Но за одну шоколадку нельзя устроить роман с красивой женщиной. Где-то я был не готов, где-то Володя мягок.

Однако позже Личка в своем Инстаграме написал, что его неправильно поняли:

- Хотел сказать, что мои слова чешскому радио о президенте клуба были неправильно интерпретированы. Я говорил о том, что он успешный бизнесмен, который любит порядок, а мне нужна свобода действий. Я не вникаю в его бизнес и не хотел бы, чтобы он влезал в мою зону ответственности. Мой контракт действует до конца декабря, и далее мы примем совместное решение. Я не хочу уходить из клуба, потому что счастлив здесь.

Сообщение Марцела Лички в Инстаграме.

Сообщение Марцела Лички в Инстаграме.

Как бы там ни было, пока Личка в Чехии и не планировал присутствовать в четверг на чествовании чемпионов.

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