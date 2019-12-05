«Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России». Об этом Лукашенко сообщил депутатам

5 декабря во Дворце Независимости президент выступил с обращением к парламентариям шестого созыва, которые 4 декабря закрыли сессию, и седьмого созыва, которые приступят к работе 6 декабря. Были и члены Совета Республики - и те, кто ушел, и новые. Подобные встречи с депутатами президент делает регулярно.

- Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России, - эмоционально заявил Александр Лукашенко на встрече с парламентариями. - Запомните! Я не пацан, который отработал 3 - 4 - 5 лет президентом. Мне хватило - вот так. И я не хочу перечеркнуть все то, что сделал я вместе с вами, с народом - создав суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху и куда-то выбросить или передать? Этого при мне не будет никогда. (…) Это наша страна. Мы суверенные и независимые. Этим надо гордиться. (…) Нам в истории хватило уже этих плеток, лаптей, безвременья.

Также президент рассказал о…

…РОССИИ

«Скажу главное: Российская Федерация - наш стратегический партнер, и там живут наши братья. Это партнер в экономической, политической и военной сферах. Белорусско-российское добрососедство проверено временем».

…ПЕРЕГОВОРАХ С РОССИЕЙ

Президент рассказал, что работа над программой по углублению интеграции в Союзном государстве находится на завершающей стадии.

«Наши группы во главе с премьер-министрами шестого (декабря. - Ред.) вечером или днем обсудят. Я предложил Путину это сделать шестого. А седьмого мы встретимся и посмотрим, что наработали премьер-министры и руководители группы, и, если это возможно, примем решение». «Это исключительно экономическая повестка».

Напомним, официальные Минск и Москва сейчас готовят дорожные карты, по которым запланирована реализация договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года. К 20-летию этого договора запланирована встреча президентов Беларуси и России. Оно должна пройти в ближайшие выходные (вероятно, в Сочи). Ожидается, что Александр Лукашенко и Владимир Путин подпишут соглашение по интеграции.

…ПЕРЕГОВОРАХ ПО ГАЗУ И НЕФТИ

Ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти, не решен.

«О какой можно говорить дальнейшей интеграции (речь об углублении интеграции. - Ред.), если мы сегодня не имеем договора о поставках природного газа. Хотя об этом договорились давно. И наши правительства провалили эти договоренности. Не по вине белорусского правительства. То есть у нас завтра новый год, а мы не имеем договора по объему и ценам поставок природного газа».

«Не решены вопросы по нефти. Даже элементарный вопрос до сих пор не решен по грязной нефти. Мы что-то считаем, решаем. А они делают вид, что этой грязной нефти не было. А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем. Потому что к нашей нефтепереработке еще привязана нефтехимия».

Президент отметил и тот факт, что белорусским производителям периодически закрывают рынок для поставки товаров.

…РАЗНЫХ ЛЮДЯХ В РУКОВОДСТВЕ

«Да, Россия велика. Даже в руководстве России люди разные. Кому-то хочется так, кому-то эдак. Кто-то в силу своих интересов личностных и прочих начинает что-то подкручивать, закручивать. И я это вижу. Я это вижу и контролирую процесс. И окончательное решение мы будем принимать вдвоем (с Путиным. - Ред.). Согласно их и нашей Конституции».

…АНТИБЕЛОРУССКОМ ДАВЛЕНИИ

По словам президента, в России есть разные мнения и интересы.

«И мы должны это понимать. И сегодня на президента Путина давление жесточайшее. И притом уже из близкого окружения - антибелорусские».

«Разные люди (в России. - Ред.), и это надо понимать и воспринимать. Это наша работа. И в этом направлении без гвалта мы должны работать».

…НОРМАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ

По словам президента, ему жаль, что решение проблемных вопросов выносится на уровень президентов.

«Надо решать и внизу. И это недостаток шестого созыва (парламента. - Ред.) - мы слишком слабо отстаивали свои интересы на той площадке, прежде всего в России. И слабо вбивали в голову россиянам, что нам нельзя быть по разные стороны баррикад. Что белорусы и Беларусь - нормальное государство. Что у вас (России. - Ред.) больше нет таких союзников, как Беларусь».

…«КОСТКЕ Ў ГОРЛЕ»

По словам президента, Беларусь кому-то стала «косткай у горле», и надо пройти этот сложный период.

«Будет очень нелегко. И не потому, что мы неправильно выбрали модель, и не потому, что мы не на том языке «размаўляем», и не потому, что у нас Палата представителей не та или парламент в целом. А потому, что Беларусь стала, як у народзе кажуць, «косткай у горле» кому-то. Уж очень кому-то неймется, потому что, видите ли, без ресурсов, без каких-то больших материальных запасов они (белорусы. - Ред.) как-то живут».

…«БЯЗГЛУЗДЗІЦЕ» В НАТО

«Тем более вы видите: турбулентность в международных отношениях. Вы видите, какая политика. Вчера вы смотрели кадры сессии НАТО, видели «бязглуздзіцу» и выпады некоторых лидеров, сильных мира сего. И с ними надо строить отношения, чтобы пройти этот тяжелейший период».

…РАБОТЕ ДЕПУТАТОВ

«Начинайте работать в интересах своих избирателей. Пытайтесь доказать избирателям, что у вас тяжелейший труд. Очень тяжелый. Я вам честно скажу, имея почти пятилетний опыт работы в парламенте, порой отвратительный труд - сидеть, выдумывать, придумывать, облекать в форму законов то, что требуют люди».

«Я переживал и болел, чтобы наш парламент был работоспособным, чтобы я никогда больше не переживал того, что было в середине 90-х годов, когда я приходил в парламент и передо мной и под трибунами валялись депутаты. Именно валялись, не сидели. Такой был, видите ли, протест. Нас тянули к тому, что переживают сегодня соседние государства. Особенно Украина».

…СОВЕТСКОЙ НЕФТИ

«Нефть и газ были ресурсами всей великой страны. И Беларусь в советский период времени вложила немало, чтобы пробурить там, в Сибири, скважины, добыть нефть, газ».

И напомнил, что в советское время добываемую в Беларуси нефть экспортировали. Сейчас, по словам президента, отсутствие нефти - большая проблема для страны.

…СОСЕДЯХ

«С соседями надо жить в дружбе. Их не выбирают - они от Господа. Не резать по живому наши связи с традиционными близкими союзниками, каковыми являются республики бывшего СССР».

«Поэтому мы сотрудничаем с Европой, а не потому, что мы хотим повернуться определенной точкой или местом к своему брату - россиянину. Они все туда лезут. Как недавно сказал Сергей Лавров (министр иностранных дел России. - Ред.), «мы и сами с Европой стараемся установить дружеские отношения». Так что от нас требовать, что мы, живя в центре Европы, устанавливаем эти отношения?»

«Мы не можем иметь плохих отношений, нам повезло в этом плане, с новой империей, которая возродилась, - КНР. Нас не в чем упрекнуть, что мы где-то были непоследовательны, что, как «блудная собака», хвостом виляли. Мы всегда честно выполняем свои обязанности, все свои договоренности».

…ФЕЙКАХ

«Если мы будем терпеливо, спокойно двигаться вперед, развивая свою экономику, нам никакие внешние угрозы не страшны».

«Не надо напрягать, что тут после Украины мы, что Россия против нас начнет войну, что Запад на нас будет наступать. Для того и мы есть, чтобы на нас никто не наступал. Все это никому не нужные фейки».

…МОЛОДЫХ РОДИТЕЛЯХ

«Наши молодые родители ногу за ногу, на диван, тычут в планшеты, иногда смотрят ящик. Открывая спортивные объекты при школах, я прошу, чтобы дети тащили ленивых родителей на эти спортивные объекты. И это не только внешнее требование, в этом большой смысл: люди болеть меньше будут, меньше в аптеки будут ходить и стоять в очереди, требуя, чтобы лекарства были подешевле. Увы, вот так переворачивается мир даже в мелочах».

…УДОЧКЕ В РУКАХ

«Постепенно переходить от патерналистской модели (система отношений, основанная на покровительстве, опеке и контроле. - Ред.) к поддерживающей, когда государство не просто берет на себя решение всех проблем человека, а создает такие условия, чтобы человек самостоятельно мог решать свои проблемы. То есть не рыбу, а удочку в руки». «Для такого перехода в стране создана достаточно эффективная правовая база».

По информации belta.by, пресс-службы президента и Телеграм-канала «Пул Первого»