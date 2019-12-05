«В Беларуси Андрей служил в милиции»: белорус из знаменитого Иностранного легиона стал героем Франции посмертно

- Из Беларуси Андрей уехал в 2008 году. Если не ошибаюсь, он из Бобруйска. На родине служил в милиции, был офицером, - рассказывает сослуживец Андрея. Мы общаемся с ним в соцсети.

Андрею посмертно присвоено звание адъютанта и звание кавалера ордена Почетного легиона. Фото: Министерство обороны Франции

- Андрей рассказывал, что служба в милиции его характеру точно не подходила. Уехал по той же причине, по которой многие уезжают, - на заработки. Человеку служивому сложно в гражданском обществе, поэтому выбор пал на французский Иностранный легион. Белорусов здесь хватает, так же как и других представителей стран СНГ. Служил он добросовестно. Дисциплина, физическая подготовка, ответственность - всё на высшем уровне. Все, что написано для прессы в его характеристике, - чистая правда. Он добрый, честный, отзывчивый.

Андрей Жук погиб 25 ноября во время операции по уничтожению группы террористов в Мали (страна на Западе Африки) - столкнулись два боевых вертолета. Речь идет об антитеррористической миссии «Бархан», ее возглавляет французское военное командование.

2 декабря в Париже прошла национальная церемония прощания с 13 военными, погибшими в Мали. Фото: Министерство обороны Франции

- Официальная версия - несчастный случай. Для нашего полка это большая потеря. Таких людей, как Андрей, мало, а сейчас стало на одного меньше. Ему посмертно присвоено звание адъютанта и звание кавалера ордена Почетного легиона (высшая награда Франции). И при жизни у Андрея был целый список наград. Его родная страна должна об этом знать.

«Полк Иностранного легиона сохранит память об этом солдате исключительной храбрости»

2 декабря в Париже прошла национальная церемония прощания с 13 военными, погибшими в Мали. Президент Эммануэль Макрон подробно напомнил о каждом из погибших, пишет издание Rfi.

- Старший сержант Андрей Жук. Ему было 43 года. Белорус, 11 лет назад поступивший на службу в Иностранный легион сапером десанта, он прошел образцовый воинский путь до горнострелкового спецназа. Он несколько раз участвовал в операциях в регионе Сахеля (тропический саванный регион в Африке. - Ред.). 2-й инженерный полк Иностранного легиона сохранит память об этом солдате исключительной храбрости. Память о французе - не по крови, унаследованной от предков, а по пролитой им крови. Он был отцом четверых детей. Он сделал свой выбор - защищать нашу страну и наши ценности.

Президент Эммануэль Макрон подробно напомнил о каждом из погибших. Фото: Министерство обороны Франции

Как стало известно из сообщения Министерства обороны Франции, Андрей Жук подписал первый контракт на службу в легионе в январе 2008 года. Он прошел специальное обучение на базе легиона в Кастельнодари и стал отличником боевой подготовки. Затем поступил на службу во 2-й инженерный полк. Через два года получил звание капрала, еще через год дослужился до унтер-офицерского статуса, а звание старшего сержанта ему было присвоено в январе 2018 года.

В 2016 году он прошел жесткий отбор для службы в горнострелковых специальных подразделениях и поступил на службу в элитное подразделение 27-й горнострелковой бригады.

Андрей Жук участвовал в трех французских военных операциях за рубежом: нес службу в Афганистане (операция «Памир»), дважды был в многомесячных командировках в Мали (операция «Бархан»). Бывал в кратких командировках во Французской Гвиане и на французской военной базе в Джибути.

Андрей Жук - кавалер бронзового креста «За воинскую доблесть» и нескольких медалей.

«От первого брака в Беларуси осталось двое детей»

По словам сослуживца Андрея, такие командировки были спецификой его работы.

- Его работа была более точечной, чем у обычных подразделений. Таких командировок немного - в основном у нас проходят тренировки, курсы и так далее. Мы - обычная армия, просто лучше оснащенная и более профессионально подготовленная.

Мужчина не знает, летал ли Андрей в Беларусь за 11 лет службы во Франции.

- Это не запрещено. У нас есть полтора месяца отпуска в году - может, и бывал дома - мы редко здесь общались на лично-семейные темы. От первого брака в Беларуси у него осталось двое детей. И здесь двое совсем маленьких - младшему и года нет. Он был женат во Франции на русскоговорящей девушке.

В Беларусь Андрей возвращаться не планировал. Сослуживцам он рассказывал, что давно решил остаться во Франции.

- У Андрея было французское гражданство. Его можно запросить после 5 лет службы, если нет дисциплинарных проблем и подписан контракт. Можно уйти после первого контракта и сделать себе вид на жительство, а затем самостоятельно запросить гражданство.

Что получает легионер за службу с риском для жизни помимо возможного гражданства? Зарплата в Иностранном легионе по европейским меркам не баснословная.

- Начальная - 1350 евро, это ставка. Плюс выплачиваются полигонные, командировочные. Выходит почти двойная, если постоянно не сидеть на месте, - продолжает наш собеседник. - В горячих точках она еще выше. Со временем зарплата поднимается, но совсем медленно. Деньги небольшие, но на достойную жизнь хватает: жилье, питание, туризм, путешествия. У каждого есть свой банковский счет, куда начисляются деньги, - никакого обмана, все по закону.

Официальная версия того, что произошло 25 ноября - столкнулись два боевых вертолета. Фото: Министерство обороны Франции

«Служба в легионе не является наемничеством»

Французский Иностранный легион существует уже почти 200 лет, он входит в состав сухопутных войск Франции. Комплектуется в основном из иностранцев.

Во время отбора кандидат проходит медкомиссию, сдает тест по физической подготовке. Следующий этап - собеседования, тесты. Первый контракт с новобранцем подписывают на пять лет, после его окончания можно подписать следующий - и так вплоть до пенсии, если есть желание и позволяет здоровье. Во время прохождения службы можно получить французское среднее или высшее образование.

- Легион - официальная структура и выполняет задачи, поставленные перед ним правительством Франции, - говорит сослуживец Андрея Жука. - То есть это не частная военная компания и служба во французском Иностранном легионе не считается наемничеством. Легион не принимает участия в боевых действиях. Основное направление - урегулирование постконфликтных ситуаций: например, осуществление военного представительства Франции на ее территории и вне ее, оказание помощи правительствам государств - бывшим колониям Франции. Все международные операции проходит под эгидой НАТО, ООН и Франции.