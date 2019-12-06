2019-12-06T17:02:17+03:00
Общество
КП Беларусь

Что делать, если на карту пришли чужие деньги? Юрист комментирует случай в Новополоцке, где девушку обвинили в мошенничестве

Кассир почты ошиблась одним ноликом и осчастливила 21-летнюю девушку. Но финал истории непредсказуем
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Девушка, вместо того чтобы позвонить в банк и сообщить об ошибке, перевела деньги на свою зарплатную карточку, а также на карточку своего парня.Девушка, вместо того чтобы позвонить в банк и сообщить об ошибке, перевела деньги на свою зарплатную карточку, а также на карточку своего парня.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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21-летняя девушка из Новополоцка пополняла свою платежную карточку в одном из отделений «Белпочты», положив на нее 320 рублей. И работница почты во время проведения платежа по ошибке набрала на клавиатуре компьютера лишний нолик. Так, на счет девушки пришло 3200 рублей вместо 320.

Девушка, вместо того чтобы позвонить в банк и сообщить об ошибке, перевела деньги на свою зарплатную карточку, а также на карточку своего парня.

Выявив недостачу, сотрудники почты забили тревогу. И обратились в милицию. Стражи порядка выяснили, кто же получил чужие деньги. Но к тому времени они уже были растрачены.

- Примечательно, что вначале девушка рассказывала сотрудникам милиции, что она пополнила свой счет именно на 3200 рублей. Впрочем, впоследствии под тяжестью улик все же призналась, что деньги достались ей из-за чужой ошибки, - сообщает УВД Витебского облисполкома.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 209 УК РБ «Мошенничество». Если вину девушки докажут, то минимальное наказание, которое ей грозит, - общественные работы, максимальное - лишение свободы до трех лет.

ЕСТЬ ВОПРОС

Что делать, если на карточку свалились чужие деньги?

- В этой истории на лицо преступные действия девушки. Она знала, что это не ее деньги, но потратила их. Кроме того, вводила в заблуждение милицию. Но скрыть такой обман почти невозможно - по тем же видеокамерам можно увидеть, сколько девушка передала денег кассиру, - рассказал юрист Дмитрий Лабазинский. - Что же делать человеку, когда он видит, что на счет пришли непонятные деньги? Звонить в банк, а еще лучше всего написать туда. Например, описать свою ситуацию в электронном обращении банку. Так у вас будет доказательство того, что вы не бездействовали. И, конечно, не используйте чужие деньги.

- А если человек не знает, сколько денег у него на счете? Ему по ошибке перевели некую сумму, и он по незнанию ее тратит. За это предусмотрена ответственность?

- Правоохранители должны найти доказательства, что человек умышленно растратил чужие деньги. Но в любом случае придется столкнуться с неприятным разбирательством. Деньги придется вернуть тому, кому они принадлежат, даже если вы их уже потратили.

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