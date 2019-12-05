В 2020 году коммуналка в Беларуси подорожает на 5 долларов, но ее качество обещают жестче контролировать

Министерство ЖКХ работает над законопроектом «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг». Об этом 3 декабря заявил министр ЖКХ Александр Терехов, представляя в Совете Республики законопроект «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг», пишет БелТА. Он напомнил, что ранее в Беларуси постановлением Совета министров уже были ужесточены требования, предъявляемые к качеству оказываемых жилищно-коммунальных услуг, а также изменен в сторону увеличения процент возврата денежных средств потребителям за некачественно оказанные услуги. Новый закон, по словам министра, еще больше ужесточит требования, «чтобы заставить нерадивых коммунальников, если кто-то где-то недорабатывает, оказывать услуги в полном объеме».

И это не последнее новшество, которое ждет нас в сфере ЖКХ: исполнителей коммунальных услуг - тех, кто будет заниматься текущим и капительным ремонтом домов, техобслуживанием лифтов, вывозом отходов, уборкой подъездов, внешним благоустройством, - с 1 января будут выбирать на конкурсной основе. Совмин уже утвердил порядок проведения таких конкурсов. Из него следует, что заказчиками могут быть местные исполкомы, товарищества собственников или организации застройщиков, госорганы или госорганизации. По мнению эксперта, сначала для потребителей вряд ли что-то изменится, ведь сразу в тендерах будут побеждать монополисты. Со временем же могут появиться и новые организации, которые составят им конкуренцию, и тогда белорусы смогут увидеть результат таких изменений.

Придется ли платить больше за услуги по новым правилам? По заверениям властей, в следующем году резкого подорожания коммуналки ждать не стоит - за год она вырастет не больше чем на 5 долларов.

- Сейчас готовится соответствующий проект указа. Предполагается рост тарифов не более чем на 5 долларов, как это предусмотрено законодательством, - сказал БелТА Иван Вежновец, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли.

Планируется, что проект указа вынесут на рассмотрение главы государства в ближайшее время, чтобы документ вступил в силу уже 1 января 2020 года.