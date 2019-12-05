2019-12-05T13:54:27+03:00
Политика
КП Беларусь

«Чтобы страну сейчас уложить в ящик с крестом наверху и куда-то передать?»: Лукашенко - о вхождении в состав России

Президент выступает перед депутатами старого и нового созыва
Ирина АВИДОВА
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Президент рассказал об отношениях с Россией и проблемах в интеграции.Президент рассказал об отношениях с Россией и проблемах в интеграции.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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5 декабря во Дворце Независимости традиционно встретились депутаты старого и нового созыва. Президент выступил с обращением к парламентариям шестого созыва, которые 4 декабря закрыли сессию, и седьмого созыва, которые приступят к работе 6 декабря. Подобные встречи с депутатами президент делает регулярно.

- Запомните! Я не пацан, который отработал 3-4-5 лет президентом. Мне хватило - вот так. И я не хочу перечеркнуть все то, что сделал я вместе с вами, с народом - создав суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху, и куда-то выбросить или передать? Этого при мне не будет никогда, - эмоционально заявил Александр Лукашенко на встрече с парламентариями. Эту цитату приводит телеграмм-канал «Пул Первого».

Так же президент рассказал о…

… РОССИИ

«Скажу главное, Российская Федерация - наш стратегический партнер, и там живут наши братья. Это партнер в экономической, политической и военной сферах. Белорусско-российское добрососедство проверено временем».

… ПРОБЛЕМАХ В ОТНОШЕНИЯХ С РФ

Президент рассказал, что работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства находится на завершающей стадии. Но ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти, не решен.

«Даже элементарный вопрос не решен по грязной нефти. А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем».

Напомним, официальные Минск и Москва сейчас готовят дорожные карты, по которым запланирована реализация договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года. К 20-летию этого договора запланирована встреча президентов Беларуси и России. Оно должна пройти в ближайшие выходные, ожидается, что Александр Лукашенко и Владимир Путин подпишут соглашение по интеграции.

… «КОСТКЕ У ГОРЛЕ»

По словам президента, Беларусь кому-то стала «косткай у горле», и надо пройти этот сложный период.

«Будет очень нелегко. И не потому, что мы неправильно выбрали модель, и не потому, что мы не на том языке «размаўляем», и не потому, что у нас Палата представителей не та или парламент в целом. А потому, что Беларусь стала, як у «народзе кажуць, косткай у горле» кому-то. Уж очень кому-то неймется, потому что, видите ли, без ресурсов, без каких-то больших материальных запасов они (белорусы, - ред.) как-то живут».

… «БЯЗГЛУЗДЗІЦЕ» В НАТО

«Тем более вы видите: турбулентность в международных отношениях. Вы видите, какая политика. Вчера вы смотрели кадры сессии НАТО, видели «бязглуздзіцу» и выпады некоторых лидеров, сильных мира сего. И с ними надо строить отношения, чтобы пройти этот тяжелейший период».

… ЭЛИТЕ ОБЩЕСТВА

«Здесь - элита нашего общества. Вас избрали люди, у вас за спиной избиратели. Доказывайте людям делом, что вы достойны этого высокого звания».

… РАБОТЕ ДЕПУТАТОВ

«Благодаря Национальному собранию в нашем государстве практически с нуля создана вся система законодательства, а это гораздо сложнее, чем построить завод. Для решения новых стратегических задач, стоящих перед страной, депутаты не просто корректировали устаревшие правила и нормы советских времен, но в целом заполняли правовой вакуум».

По информации belta.by

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