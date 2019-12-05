Нани Брегвадзе: Предложила Кикабидзе отпраздновать золотую свадьбу, чтоб не разочаровывать людей

Накануне мы поговорили с известной грузинской певицей, которая уже более полувека покоряет исполнением песен и романсов миллионы людей во всем мире

- Нани Георгиевна, вы часто выступаете с концертами не только в Грузии, но и в соседней России. Живете на две страны?

- Так получилось. Живу между Тбилиси и Москвой. Грузия - небольшая страна. Поэтому с удовольствием соглашаюсь на концерты в других странах. В Москве у меня есть квартира, которую я купила, когда внук поступил в университет. Даю концерты вместе с дочерью Екатериной Мамаладзе и внучкой Натальей Кутателадзе. В Минске тоже выступим вместе. Дочка и внучка унаследовали любовь к пению, но идут каждая своей дорогой.

- А как вы сами начали петь?

- Пели мои прабабушка, бабушка, мама, тети… Я окончила консерваторию по классу фортепиано и готовилась стать пианисткой. Но все время пела: для себя, в школе, гостям. Мама обратила на это внимание и сказала: «Надо петь со сцены!» Слово мамы было законом. Начала выступать с самодеятельным оркестром Политехнического института, в 1957 году мы стали лауреатами московского фестиваля. А потом обо мне заговорили…

В «Орэра» (первый в СССР музыкальный коллектив популярной музыки. - Ред.) меня пригласили в 1964 году, а сольную карьеру как исполнительница романсов я начала в 40 лет. Но только когда мне исполнилось 50, я поняла, о чем пою. И пусть некоторые романсы я уже пою не в той тональности, но, если голос «идет», я счастлива.

- Как вы, как замужняя грузинская женщина, переживали гастроли?

- Когда вышла замуж, вопрос встал ребром: или-или. В итоге брак распался. Муж и жена не должны расставаться надолго… Вот, например, Буба (Вахтанг Кикабидзе. - Ред.) и его Ира. Она была балериной, выступала в оперном театре. А потом ушла танцевать в «Орэра», чтобы быть рядом с мужем.

- Вы знаете, что многие считают Вахтанга Кикабидзе вашим мужем?

- Конечно! Когда режиссер Резо Гигинеишвили предложил нам роли в фильме «Любовь с акцентом», я сказала: «Буба, пойдем хоть золотую свадьбу отпразднуем, чтобы людей не разочаровывать». Вообще, он мой близкий друг. И на концерте в Минске он тоже будет.

- А вот то, что ваши корни - из знатного княжеского рода, - совсем не миф…

- Да, в маме соединились сразу два княжеских рода: Микеладзе и Лордкипанидзе. Но я никогда не хотела, чтобы вокруг меня был какой-то культ, какие-то мифы… Признаюсь, я стесняюсь повышенного к себе внимания, не люблю ходить на тусовки. Но ведь у каждого в телефоне есть камера! Все время надо сниматься с кем-то. Какие бы награды и звания я ни получала - никаких потрясений не испытывала. Наоборот, всякий раз удивлялась: за что мне это?

- А многие вас называют еще и иконой стиля.

- Я очень благодарна за такую оценку. Но главное - следовать не моде, а интуиции. Бывает, нравится вещь, сидит хорошо, надеваешь, а внутренний голос говорит: «Не твое».

Вспоминаю, как мама по воскресеньям водила меня в оперу. Каждую неделю мне шили новое платье! А к нему - красивые туфельки и носочки. Их папа присылал из Турции и Ирана, где он работал после войны. Считаю, что детей надо баловать в этом смысле: окружать не только любовью, но и красотой. Это формирует чувство меры, вкус и отношение к жизни.

- Нани Георгиевна, что вас сегодня вдохновляет?

- Я живу с надеждой, что у меня еще что-то будет. И еще я жду того дня, когда буду в зрительном зале оперного театра слушать внучку Наталью, видеть, как публика ее принимает, и гордиться, что она взяла новую высоту. Еще заметила интересный факт: когда реагирую на то, что мне не нравится, спокойно, тогда все как-то само собой утрясается… Поэтому лучше не дергаться и других не дергать. А еще обязательно надо дорожить тем, что есть. И быть благодарным за это судьбе.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Нани БРEГВАДЗЕ и Вахтанг КИКАБИДЗЕ в концертной программе «Из Грузии с любовью» (среди участников - Эка Мамаладзе и Наталья Кутателадзе, вокальный секстет The Quintessence, симфонический оркестр под управлением Николоза Рачвели) - 6 декабря, 19.00, Дворец Республики. Билеты: 10 - 120 руб. Т.(029) 602-85-72.