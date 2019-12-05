«Летишь как в фильме «Миссия невыполнима»: в Минске открывается крупнейшая в Европе аэродинамическая труба

Главной изюминкой недавно открывшегося в Минске торгово-развлекательного центра Palazzo станет вертикальная аэродинамическая труба iFly. Она похожа на гигантский стеклянный стакан - высотой с шестиэтажный дом, диметром - 4 метра. В ней можно летать! Суть такая: снизу в «стакан» с помощью четырех огромных вентиляторов подается сильный поток воздуха. Настолько сильный, что, если прыгнуть в трубу сверху, человек не упадет, а будет парить в воздухе - словно падает с огромной высоты со скоростью 240 километров в час! Говорят, оборудование для аттракциона - а оно американского производства - стоит 2 миллиона долларов. Еще 700 тысяч долларов ушло на шумоизоляцию оборудования - чтобы звук из огромных турбин не мешал людям. Заявляется, что минская труба - одна из самых больших в Европе, похожая по размерам есть только в Париже. 14 декабря полеты в трубе станут доступны для всех. Мы же испытали ее одной из первых.

Профессиональные инструкторы летают в трубе как волчки - крутятся, вертятся, то взмывают ввысь, то резко снижаются камнем.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Упасть не получится - инструктор будет всегда рядом

Профессиональные инструкторы летают в трубе как волчки - крутятся, вертятся, то взмывают ввысь, то резко снижаются камнем. Посмотрим, как получится полетать у простого неподготовленного человека. Для начала проходим краткий инструктаж.

- Заходить в трубу нужно через специальную дверь. Стоя на пороге, нужно вытянуть руки вверх, поднять голову и просто упасть на поток воздуха, - рассказывает инструктор. - Упасть вниз или удариться у вас не получится - я всегда буду рядом и буду корректировать положение вашего тела.

Посетители трубы во время инструктажа похожи на группу космонавтов, отправляющихся в космос.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Правила полета довольно простые. Максимально прогнуться, выставить руки перед собой, согнув их в локтях, немного раздвинуть ноги. Шум от набегающего воздуха большой, поэтому все надевают беруши - слушать подсказки инструктора не получится. Для этого у инструктора есть пару простых жестов - выше руки, шире голову, больше прогнуться…

- Новички обычно сильно напрягают тело, поэтому есть отдельный жест - расслабиться, - говорит инструктор.

Инструктор показывает безопасную позу для полета.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Надеваем специальный комбинезон, шлем и очки.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Если «включить» в голове саундтрек из фильма «Миссия невыполнима», начинаешь чувствовать себя Итаном Хантом

Итак, надеваем специальный комбинезон, шлем и очки. Заходим в «предстартовую зону». Оператор включает поток воздуха - с ним набегает и волнение. Раз, два, три - пора внутрь! Ложишься на поток воздуха и пытаешься балансировать. Едва меняя положение тела, можно отклоняться в стороны, а изменяя «геометрию» рук можно подниматься чуть выше или ниже. Сразу приловчиться сложно, но инструктор постоянно корректирует твое положение тела. Иногда он отпускает тебя, и в этот момент, если «включить» в голове саундтрек из фильма «Миссия невыполнима», начинаешь ловить кайф, представляя себя агентом Итаном Хантом на секретном задании. Но расслабляться нельзя: одно неосторожное движение - и начинает сносить в сторону или раскручивать. Правда, со временем это улавливаешь, начинает получаться. 2 минуты проходят, зажигаются сигналы стробоскопа, и инструктор отправляет тебя к «шлюзу».

Сразу приловчиться сложно, но инструктор постоянно корректирует твое положение тела.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Немного отдышавшись, совершаю второй подход. Немного приловчившись, фиксируюсь в воздухе. В это время инструктор подлетает сбоку, берет тебя за комбинезон, делает жест оператору. Поток воздуха увеличивается, и мы вдвоем взмываем вверх - почти под купол «стакана». Кайф!

Едва меняя положение тела, можно отклоняться в стороны, а изменяя «геометрию» рук можно подниматься чуть выше или ниже.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Из трубы выходишь уставший, но довольный. С непривычки болят руки и щеки, в которые недавно со скоростью 250 км/ч дул воздух.

Особый кайф – парить в тандеме под куполом «стакана».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ЦЕНА ВОПРОСА

2 минуты - 50 рублей. Но обещают скидки

Полетать в трубе может любой человек от 3 до 103 лет.

Цена двухминутного полета - 50 рублей. Но это первый раз. Обещают, что тарифы будут гибкими и зависеть от времени дня (вечером и в выходные дни дороже), количества человек и их возраста (детям до 12 лет обещают скидку).

Для сравнения: прыжок с настоящим десантным парашютом Д-6 с высоты 800 метров обойдется в 130 рублей. Тандем-прыжок с опытным парашютистом с высоты 2500 метров обойдется в 265 рублей. Гарантировано 25 секунд свободного падения и еще 5 - 7 минут любования видами с высоты.

Слишком экстремально? Можно просто полетать на вертолете или самолете. 15 минут полета на советском вертолете Ми-2 обойдутся в 58 рублей с человека. На американском Robinson R44 - в 100 рублей с человека. 20-минутный полет на самолете Як-52 с фигурами высшего пилотажа стоит 320 рублей.

Корреспондент "Комсомолки" одним из первых испытал новую аэродинамическую трубу, открывшуюся в Минске.Святослав ЗОРКИЙ

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