2019-12-05T15:12:11+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебске мужчина нашел связку ключей и два месяца ходил в дом знакомого понемножку воровать

Украденное золото он сдал в ломбард, а деньги потратил
Наталья ПАРТОЛИНА
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Мужчина два месяца воровал из дома знакомого, который потерял ключи. Деньги тратил, золото сдавал в ломбард. Фото: Следственный комитет.Мужчина два месяца воровал из дома знакомого, который потерял ключи. Деньги тратил, золото сдавал в ломбард. Фото: Следственный комитет.
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Не менее 19 раз мужчина из Витебска пробирался в квартиру своего знакомого и понемножку там подворовывал! Воровская эпопея началась 16 августа, когда знакомый подвез его на работу. Выходя из машины, знакомый обронил ключи. Пассажир их тихонько подобрал.

- Вернувшись домой, 51-летний мужчина обнаружил пропажу ключей и рассказал об этом жене. Супруги не придали этому большого значения. Но через какое-то время они обнаружили, что из дома пропали деньги и золотые украшения, и обратились в правоохранительные органы, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Оказалось, что два месяца - с августа по октябрь - тот самый знакомый, которого хозяин дома подвез когда-то по доброте душевной, обкрадывал их. Мужчина улучал момент, когда никого не было дома, открывал двери найденными ключами и обследовал жилище. Он забрал два золотых кольца, которые хранились на видном месте, и обнаружил тайник, где супруги держали свои сбережения. Из денежных запасов семьи он брал понемногу. На момент, когда супруги обнаружили пропажу и обратились в милицию, у них исчезло 1800 долларов.

Золотые украшения воришка сдал в ломбард, деньги тратил на свои нужды.

- Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса (кража с проникновением в жилище), - рассказала Оксана Лазько. - На имущество обвиняемого наложен арест. Он частично возместил потерпевшим нанесенный ущерб. Дело передано прокурору для направления в суд.

Обвиняемому 31 год, раньше у него не было неприятностей с законом.

- Если вы потеряли ключи от своего жилья, постарайтесь заменить замки, а при утере чип-ключа от сигнализации сообщите об этом в охрану, - напомнили в Следственном комитете.

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