«Будто золотом посыпана!»: на озере Дривяты в сети попалась рыбка как из сказки Пушкина

- На нее смотришь так от головы до хвоста - живот белый, спинка золотая. Обратно от хвоста до головы взглядом проведешь - сияет, как будто золотом посыпана! - рыбак Вадим Мурашко рассказывает о чуде, которое выловил на озере Дривяты в Браславском районе, с восторгом. Необычная рыба попалась в сети рыболовецкой бригады в обычный рабочий день.

- Вода на озере прозрачная, мы метров за десять заметили: в сети что-то интересное блестит, - рассказывает Вадим.

Золотую рыбку вытащили из сети, подивились и посадили в ведро с водой. Так и отплавала она с рыбаками всю смену. На берегу показали ее специалистам из инспекции охраны животного и растительного мира. Интересно было, а вдруг рыбка краснокнижная? Те определили: это золотой линь. Вид декоративный, вывели его в Чехии. На Браславщину золотого линя привезли еще в советское время, выпустили в пруды в Мекянах. Сейчас в прудовом хозяйстве рыбакам предлагают ловить карпа, карася и белого амура, о золотом лине речи нет.

Золотой линь ушел обратно в озеро - если он с таким необычным окрасом приспособился там жить, то и пусть живет, решили рыбаки. Фото: "Браслаўская звязда".

Браславские рыбаки свою золотую рыбку выпустили. Погладили, желание загадали. Рыбка хвостиком вильнула и ушла благополучно обратно в озеро.

- Нелегко ей с таким цветом в водоеме, у нас тут хищники большие. Раз приспособилась тут жить, так пусть и дальше живет, - резюмирует Вадим. Ни он, ни его коллеги такого раньше не встречали.

- Бывают карпы красивые, щучины здоровенные, но это же все естественно. А тут - чудо!

Фото: «Браслаўская звязда».