Первый отдых в Шарм-эль-Шейх: чего ожидать, что почем и страшит ли Египет белорусов зимой

От идеи ехать в Египет в ноябре меня не пытался отговорить разве что ленивый. Если вкратце, отзывы были примерно такие: антисанитария, навязчивые египтяне, ядовитые рыбы, постоянные проблемы с желудком, скука и невозможность в случае чего получить деньги от страховой компании. Понять, где страшилки, а где - реальность, можно только опытным путем. Что я и сделала.

Местные псы отдыхают от полуденного зноя.Фото: Алла БЕЛУГА

Отели: читайте новые отзывы

Цены на подходящие отели не сильно отличались у разных турфирм, а вот вылет - очень даже. Вылетаешь из Минска - доплати около $300 за двоих. Но делать нечего - трансфер до Киева и назад съел бы два дня отпуска. В итоге на двоих за 9 ночей в четырехзвездочном отеле вышло $1250, еще $250 ушло на мелкие расходы и экскурсии.

Мечеть Эль-Салам, что в переводе означает «Мечеть Мира».Фото: Алла БЕЛУГА

За три недели до вылета мы почитали последние отзывы о выбранном отеле и выяснили, что там затеяли ремонт, и вход на свой пляж соседний отель закрыл. Представьте себе тех, кто приехал в ремонт и на общий пляж с местными. Благо турфирма согласилась подыскать другой вариант, который нас устроил. Поэтому всегда читайте именно последние отзывы как минимум на трех сайтах - только так можно понять реальную картину.

В отелях до стерильности мыли полы и обрабатывали все средствами от насекомых.Фото: Алла БЕЛУГА

Что касается страшилок о плохой еде в отелях, они тоже не подтвердились. Все было вполне съедобным и свежим (пару раз даже давали тунца и крабов на гриле), а бутылку чистой воды оставляли в номере каждое утро после уборки. Но есть подозрения, что проблемы с желудком были у тех, кого на all inclusive одолевал "хапун". Многие туристы съедали за ужином несколько майонезных салатов, мясо с жирным соусом, десяток пирожных и круассанов, и запивали все это местным вином.

За умение ловить змей раньше египтяне боготворили кошек. Сейчас просто уважают и везде пускают.Фото: Алла БЕЛУГА

По ощущениям, около 60% туристов - это украинцы, белорусов и россиян было очень мало. Среди иностранцев преобладали итальянцы и немцы. Открытием стало, что большинство жителей арабских стран не умеют плавать.

Темные пятна на лазурной воде - это кораллы. Правда, большинство из них вблизи пляжей - мертвые.Фото: Алла БЕЛУГА

Безопасность

Обычному адекватному туристу отдыхать безопасно. Буквально на каждом километре стоят посты с полицией (их запрещено фотографировать), все машины, приезжающие на территорию отеля, проверяют металлоискателем, а в аэропорту вас ждет трехэтапный досмотр. В Египте, окруженном не самыми миролюбивыми странами, такие повышенные меры безопасности вполне обоснованы.

Современные египетские бедуины оснащены часами, телефонами и другими благами цивилизации.Фото: Алла БЕЛУГА

Женщины в туристической части города тоже могут быть спокойны. Ведите себя скромно - и к вам вряд ли будут навязчиво приставать, максимум - рассматривать.

Невесту бедуинам ищет мама, предлагая той орех. Если девушка смогла его разгрызть - можно брать в жены, зубы крепкие. Мнение самой невесты никто не спрашивает.Фото: Алла БЕЛУГА

Море - то, зачем стоит ехать в Египет!

Это вам скажет любой отдыхающий. Мне тоже говорили, но масштабы осознала, только нырнув под воду (которая теплее воздуха). Чувствуешь себя как в аквариуме! Первое, что вы увидите под водой, - наглую морду рыбы-сержанта. Эти серые полосатые рыбешки размером с ладонь окружали меня стаей и легонько щипали, как бы прося «Ну, дай чего поесть!» С ними часто плавают большие рыбы-попугаи и желто-полосатые рыбки-неразлучники.

За то, что бедуины пускают туристов к себе, турфирмы снабжают их водой, едой и кальянами.Фото: Алла БЕЛУГА

Для снорклинга (ныряния с трубкой и маской) лучше идти на пляж утром, когда вода прозрачная, а рыб больше всего. И как бы ни был велик соблазн - не кормите рыбу, от булок будет плохо и ей, и кораллам. А за прикормленными рыбками потянутся и хищники, как это было с акулами в 2015 году.

Красное море, в отличие от других морей, имеет температуру воды как на поверхности, так и в глубине практически одинаково теплую.Фото: Алла БЕЛУГА

Большую часть отпуска я провела с трубкой и маской в воде. Оторваться от этого зрелища невозможно! Из опасных рыб мне удалось увидеть крылатку (оранжевая рыба, похожая на волынку, высунула голову из коралла буквально на пару секунд и спряталась обратно), рыбу-хирурга (большая синяя рыба нащупала что-то вкусное для себя на веревке буйков и несколько дней «паслась» на мелководье), ската (полз по дну на глубине около 30 метров). В общем, негусто. Нарваться на неприятности можно разве что ночью, когда выплывают на охоту хищники и всякая «нечисть» со дна.

Забивать хороший кальян в этой стране умеют только приезжие, хотя и стоит он в пять раз дешевле, чем в Минске, - $3.Фото: Алла БЕЛУГА

С этого года в Шарм-эль-Шейхе официально запретили дайвинг для туристов (хотя втихаря его все еще практикуют), чтобы спасти кораллы, которые туристы по неопытности ломали. А растут они очень медленно: за 100 лет - плюс 1 см.

Рыба-хирург миролюбивая, но в случае опасности выпустит острые лезвия из плавников.Фото: Алла БЕЛУГА

Кстати, самая ядовитая рыба на земле в самом деле водится в Красном море - это бородавчатка, или рыба-камень. Она обитает на мелководье у кораллов и прекрасно под них маскируется, посыпая себя песком. Если не заметить и наступить на ее ядовитые шипы, смерть неизбежна в течение нескольких часов. Но шанс найти ее на оборудованном пляже совсем мизерный.

Верблюдов местные называют Димками, Сашками, Антошками и Вовками.Фото: Алла БЕЛУГА

Неприятно, но не смертельно, наступить на морского ежа, которыми облеплены многие кораллы на мелководье. Эти гады тоже любят зарыться в песок - так что в воду лучше заходить в специальных резиновых тапочках. В общем, если соблюдать технику безопасности, беспокоиться вам не о чем.

Национальный парк Рас-Мохаммед создали, чтобы уберечь от уничтожения коралловые рифы, покорившие самого Жака-Ива Кусто.Фото: Алла БЕЛУГА

В отличие от Хургады, для Шарм-эль-Шейха мелкие песчаные пляжи - скорее исключение. Сразу за отмелью следует обрыв огромной глубины (у моего отеля был больше 80 метров), так что для детей и не умеющих плавать - это сомнительное удовольствие. Есть и неглубокие пляжи, но они обычно принадлежат дорогущим отелям.

Для катания по пустыне на квадроциклах купите заранее платки и очки от пыли.Фото: Алла БЕЛУГА

Один из лучших во всем Египте оказался в двух километрах от нашего отеля, в бухте Ras um sid. Бухта большая, попасть туда можно только через отели, у каждого своя цена - иногда она достигает $15. Но лучше всего идти на пляж Farsha, заплатив $4 с человека за место на лежаке. Здесь есть и шикарный риф у понтона, и песчаное мелководье с рыбками. Даже когда на пляже нашего отеля висел красный флаг, здесь было тихо и безветренно.Пляжи: лучше платные

На пляже Farsha есть и шикарный риф у понтона, и песчаное мелководье с рыбками. И все это за $4.Фото: Алла БЕЛУГА

Еще одна достопримечательность пляжа - Farsha Café. Атмосферное место находится на скале, прямо над пляжем. Но пополудни там уже все битком забито, а есть особо нечего. Второй момент - кальян здесь так себе. За 10 дней в Египте я убедилась: Египет и кальян - вещи несовместимые. Забивать хороший кальян в этой стране умеют только приезжие, хотя и стоит он в пять раз дешевле, чем в Минске, - $3.

Farsha Café находится на скале, прямо над одноименным пляжем.Фото: Алла БЕЛУГА

Экскурсии: не Хургада, но тоже есть что посмотреть

Да, это вам не Хургада, где до гробниц рукой подать. В самом Шарме смотреть особо нечего - до конца 80-х годов здесь была только пустыня. Типичные экскурсии - это катание на яхтах, квадроциклах, парашюты и снорклинг. Их можно приобрести у вашего гида в отеле, у любого араба на пляже или по объявлению почти в каждой лавочке. По качеству вы, скорее всего, получите одинаковые экскурсии, а вот по цене у гида всегда дороже. Мотивируют это тем, что в случае чего ваша страховка распространяется только на экскурсии от гида. Мы планировали «тюлений» отдых, поэтому взяли самые «жирные» экскурсии - катание на квадроциклах до бедуинской пустыни, лодка с прозрачным дном и парасейлинг (у гида все вышло за $36) и яхту на Белый остров (у парня на пляже за $30).

Так выглядит Белый остров во время прилива, когда белый песок уходит под воду.Фото: Алла БЕЛУГА

Зато по настоянию гида мы вляпались в бесплатную обзорную экскурсию. Она оказалась шоп-туром на полдня, где вас возят по магазинам тех, с кем туроператор заключил договор (обычно это производители косметики, масел и сладостей). Доверчивые украинки с открытыми ртами слушали о том, как масло черного тмина возвращает молодость и потенцию и избавляет от ожирения, некоторые записывали в блокнотик. Продавец как мантру повторял фразу «Не покупайте ничего на улице, там все подделки». Мужчины округляли глаза от цен, а жены скупали все в таких объемах, будто собрались бальзамироваться этими маслами. Покупателей после ждало неизбежное разочарование - те же продукты можно найти в любом ларьке на улице и в десять раз дешевле, и это не преувеличение. Один плюс - нас все же довезли до площади Мира и одной мечети. Многие туристы ездили на экскурсии в Израиль и Каир.

Конструкция на Площади мира - самое большое произведение искусства из металла.Фото: Алла БЕЛУГА

Погода: лучше, чем Хургада

Шарм-эль-Шейх защищен горами от ветров и песчаных бурь, которые бушуют в Египте зимой. Поэтому здесь всегда теплее, чем в Хургаде. В ноябре днем было жарко (до +31 градуса), а вечером температура опускалась до 19 градусов. Так что приходилось укутываться в кофту и доставать спрей от комаров. Температура была комфортнее, чем летом, но световой день очень короткий - солнце садилось в 17 часов.

Все фрукты в Шарме стоят в среднем до 2 долларов за килограмм, а урожай собирают в среднем 4 раза в год.Фото: Алла БЕЛУГА

Что взять с собой?

Снаряжение для снорклинга (тапочки, маску, трубку и ласты) возьмите у друзей и сэкономьте около $40. Больше оно вам вряд ли где-то пригодится.

Аптечку, в которой антибиотики, активированный уголь, пантенол, таблетки от укачивания и противоаллерген.

Спрей от насекомых - вечером комары, а днем - навязчивые мухи.

Кремы для загара. В Египте часто продают только местные средства.

Алкоголь и табак для кальяна, если вы не представляете без них отдыха. Местный алкоголь и кальяны ну очень плохи.

Наличные доллары небольшого номинала. Они вам понадобятся - почти все стоит по 1 - 2 доллара, а на ресепшене часто намекают на взятку за хороший номер. Обычный курс - 16 - 18 египетских фунтов за один доллар, принимают их везде, и сдачу тоже выдают.

Пластиковые бутылки и пакеты можно легко встретить и в открытом море, и среди кораллов. Египтяне стали с этим бороться.Фото: Алла БЕЛУГА

ТОЛЬКО ЦИФРЫ ЧТО ПОЧЕМ В НОЯБРЕ-ДЕКАБРЕ?

Клубника, манго, гранат - $1 - 2 за кило

Маска для снорклинга - $6 - 18 (смотря как вы умеете торговаться)

Кальян - $3 - 5

Вход на платный пляж - $3 - 15

Вода в бутылке - $1

Лукум - $1 - 2

Орехи - $3 за 100 г