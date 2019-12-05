2019-12-05T17:08:13+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске Вахтанг Кикабидзе открыл памятник своему герою из «Мимино»

Скульптура стала первой на заложенной сегодня «Аллее звезд» [фото]
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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В Минске Вахтанг Кикабидзе открыл памятник своему герою из «Мимино».В Минске Вахтанг Кикабидзе открыл памятник своему герою из «Мимино».Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Знаменитый актер признался, что, когда получил приглашение в Минск от ресторана-пивоварни «Друзья», поначалу подумал, что его разыгрывают. И поверил, только когда увидел билеты на самолет.

Но счастлив был приехать, поскольку считает, что грузины и белорусы очень похожи. Несмотря на солидный возраст, сдернув белую ткань со скульптуры, которая изображает его героя из фильма «Мимино», он тут же закурил и с характерным грузинским акцентом сказал: «На меня молодого похож».

В Минске Вахтанг Кикабидзе открыл памятник своему герою из «Мимино». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске Вахтанг Кикабидзе открыл памятник своему герою из «Мимино».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вахтанг Кикабидзе: «На меня молодого похож». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вахтанг Кикабидзе: «На меня молодого похож».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А Лариса Ивановна где? - крикнули из толпы.

- Лариса Ивановна не приехала, это не в наших силах, - рассмеялись организаторы визита.

Вахтанг Кикабидзе счастлив был приехать в Минск. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вахтанг Кикабидзе счастлив был приехать в Минск.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вахтанга Кикабидзе задарили конфетами, иконами, вручили диск «Песняров».

Памятников герою из «Мимино» очень много - в Москве, Ереване, Тбилиси и даже в Америке. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Памятников герою из «Мимино» очень много - в Москве, Ереване, Тбилиси и даже в Америке.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- С Мулявиным мы очень часто пересекались на гастролях. И музыка «Песняров» у меня дома есть, я их слушаю, - признался Кикабидзе.

Он заметил, что памятников его герою из «Мимино» очень много - в Москве, Ереване, Тбилиси и даже в Америке.

В Минске Вахтанг Кикабидзе открыл памятник своему герою из «Мимино». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске Вахтанг Кикабидзе открыл памятник своему герою из «Мимино».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Обычно они стоят у ресторанов, и поэтому многие думают, что эти рестораны принадлежат мне, - рассмеялся артист.

Скульптура стала первой на заложенной сегодня «Аллее звезд». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Скульптура стала первой на заложенной сегодня «Аллее звезд».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вахтанг Кикабидзе в Минске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вахтанг Кикабидзе в Минске.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А вечером Вахтанг Константинович даст концерт с не менее любимой и признанной звездой грузинской сцены Нани Брегвадзе. Нани приехала в Минск с дочкой и внучкой.

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