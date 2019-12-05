«Быть главой Администрации - это горячая сковородка»: президент вместо Кочановой утвердил на эту должность зампреда КГБ

После встречи с депутатами Александр Лукашенко назначил новых руководителей Администрации президента. Наталья Кочанова направлена в Совет Республики по президентской квоте. На ее место назначен Игорь Сергеенко, который до сих пор был первым заместителем председателя КГБ Беларуси.

Наталья Ивановна отработала на своей должности ровно три года - ее назначили 5 декабря 2016 года. До этого она два года была вице-премьером, а в Минск приехала из Новополоцка, где семь лет руководила горисполкомом.

К слову, именно Наталью Кочанову можно было назвать женским лицом власти. Например, она извинялась за то, в чем не была виновата, когда после ЧП в Могилеве с сотрудником милиции были жестко задержаны представители цыганской национальности. Наталья Кочанова встречалась с участницами движения «Матери 328» после того, как женщины объявили голодовку. В итоге постепенно изменения в наркотическую статью УК были внесены.

Президент надеется, что сенаторы поддержат ее кандидатуру на пост председателя Совета Республики.

- Я не стану скрывать (это дело сената, как решать кадровые проблемы): я хотел бы видеть руководителем сената Наталью Ивановну, а ее заместителем - Анатолия Михайловича (бывшего председателя Миноблисполкома Анатолия Исаченко. - Ред.), - сказал президент. - Это все непринципиально, поскольку все сенаторы имеют одинаковые права. Но у Натальи Ивановны очень большой опыт административной работы, и на ней лежит ответственность по работе в Администрации президента, пока новый глава не войдет в курс дела.

Также Наталья Кочанова продолжит курировать Минск в качестве уполномоченного президента, а Анатолий Исаченко - Минскую область.

Также по президентской квоте в сенат прошли бывший вице-премьер Михаил Русый и бывший посол в Египте Сергей Рачков.

«Глава Администрации - это горячая сковородка»

Администрацию президента возглавил первый замглавы КГБ.

Генерал-майор Игорь Сергеенко родом из деревни Столица Шарковщинского района Витебской области. Он родился в 1963 году, окончил исторический факультет БГУ, позже Академию управления при президенте. С 1988 года на службе в КГБ. Возглавлял управление КГБ по Могилевской области. С 16 декабря 2013 года - первый зампред КГБ.

«Сейчас надо сберечь страну»

- Что касается Администрации президента, то, Игорь Петрович, я сошелся на вашей кандидатуре, - объяснил президент. - Что меня склонило больше всего - ваша работа в Комитете госбезопасности была связана с проблемами, которыми приоритетно занимается Администрация. Это кадры, их чистота, политические, социально-политические вопросы. Вы очень хорошо этим владеете.

Как подчеркнул президент, Администрация - это политический штаб президента.

- Я долго колебался, перебирая разные предложения. Думаю, для вас это будет работа подходящая. С Вакульчиком (председатель КГБ. - Ред.) я говорил, предупреждал его, что ему придется с главой Администрации сотрудничать тесно. Ну, и Наталья Ивановна (Кочанова. - Ред.) от этой работы не уходит. Даже если вы корифеем станете, она все равно должна быть рядом с вами, подсказывать. У нее большой опыт. В Администрации очень тяжелая работа, а главой Администрации - это горячая сковородка. (…) Вы патриот, преданный делу человек, опытный. Надо нам поработать так всем, чтобы новое поколение пришло и смогло продолжить работу, которую мы начали, смогло сохранить страну. Сейчас надо сберечь страну.

Александр Лукашенко принял решение о назначении главой Администрации Президента Игоря Сергеенко, а заместителем главы Администрации - Ольги Чуприс. Фото: БелТА

«Нам очень нужен человек от науки»

Заместитель главы Администрации президента Валерий Мицкевич избран в новый состав парламента. На его место в Администрацию придет доктор юридических наук, профессор Ольга Чуприс, которая до сих пор работала в БГУ на посту проректора по учебной работе и образовательным инновациям.

Ее Александр Лукашенко охарактеризовал как человека образованного, ученого и грамотного.

- Нам очень сейчас нужен (и это востребовано жизнью) человек от науки, который умеет донести до людей языком юридическим, а иногда и простым, сложные юридические понятия и нормы, умеет разговаривать в любой аудитории, - цитирует президента БелТА.

В новой должности она будет курировать вопросы законодательного регулирования, организовать работу по корректировке Конституции.

- Запрос в обществе на новую Конституцию уже существует. Нам придется как минимум корректировать некоторые положения Конституции, переформатировать власть, где-то догрузить правительство, парламент, - сказал Александр Лукашенко. - Государственно-правовое управление Администрации (работу которого будет курировать Ольга Чуприс. - Ред.) - это чистилище, фильтр. Через него не должны пройти нормы законов, которые будут во вред государству, будут разрушать курс, который сегодня принят.