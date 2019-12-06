«Тут все в шоке!»: семья из Ружан нашла воздушный шарик с посланием из Германии - и ответила на него

Эта история могла бы показаться выдумкой, если б не искренние эмоции Инны Жиевской, во дворе которой в августе и приземлилось письмо из деревушки под Мюнхеном.

- Я возвращалась с работы, смотрю: а под окном, в большом горшке с розовыми петуньями какой-то мусор валяется! Думала, «смецце» какое-то, надо выбросить. Поднимаю - а за открыткой тянется веревка. Божечки, думаю, что ж такое?! - эмоционально вспоминает Инна Жиевская.

Такое послание от молодоженов из Германии нашли Инна и Валерий у себя на участке Фото: из личного архива героя публикации

В горшке с петуньями удачно маскировался совсем не мусор, а открытка, привязанная к розовому воздушному шарику, который пролетел (страшно подумать!) почти полторы тысячи километров.

- Шарик, наверное, надували гелием. И он уже маленький такой сделался и упал. А открытка немного выгоревшая была - конечно, столько летала! - говорит Инна. - Мог бы в Беловежской пуще зацепиться за сосны. Нет, именно к нам в огород!

По иронии судьбы, когда Инна уже думала выбросить открытку, из командировки в Германии вернулся муж Валерий.

- Хотела выбросить, а Валера мне: «Подожди! Надо перевести!» Там все по-немецки написано было. Отправили фотографию дочке - и она нам присылает перевод, что написано на открытке: «Шар запускали бабушка и дедушка молодых. У кого остановится - дайте ответ», - продолжает рассказ Инна.

Семья Жиевских узнала, что у немцев действительно есть такая традиция: кто-то из родственников на свадьбе запускает шары, а потом ждут ответное послание.

- Ну, раз люди просят, мы дня через три-четыре решили ответить, - говорит Инна. - Валера говорит: «Им приятно будет». Включил переводчик в телефоне, и мы написали: «Привет из Беларуси! Ваш шарик прилетел к нам. Брестская область, поселок Ружаны». Конечно, поселок для них ничего не значит, но Брест они должны знать. А еще Валера сфотографировал меня вместе с шариком, отправили фотографию и указали электронный адрес.

Но даже на этом белорусско-немецкая переписка не закончилась.

- Мы все отправили и забыли! А в конце сентября Валера уехал в рейс и присылает мне сообщение: на электронку ответ из Германии пришел! Мы были в шоке!

А потом получили письмо по электронной почте от Лизы и Йенса

В шоке были и молодожены.

- Они думали, что послание прилетит кому-то из Германии: на балкон попадет или на дереве каком повиснет… А еще наши молодожены попросили сфотографировать открытку, которая была привязана к шарику. Чтобы узнать, кто из гостей запускал шарик.

Все, кому Инна рассказывает историю, удивляются.

- Все в шоке в Ружанах! Боже, ну как такое могло получиться! - и сама недоумевает Инна. - Свекровь говорит, что это послание какое-то сверху. Мы же семья дальнобойщиков, часто с мужем ездили в Германию. Ну, пускай бы соседу с одной стороны приземлилось или с другой. Но именно нам упало! Дальнобойщикам, которые ездят по Германии!

Валерий - дальнобойщик с серьезным стажем - больше 20 лет. Около 8 лет дальнобойщицей была и Инна. А потом подрос сын и в прошлом году подменил маму.

- Это заслуга моего мужа. Я как-то поехала с Валерой, катались по странам, понравилось. А потом пошла учиться, сдала экзамены, получила корочки, чтобы быть дальнобойщицей, - рассказывает Инна, как стала дальнобойщицей. - Так и ездили на пару! Германия, Швейцария, Голландия… В Ружанах все уважают, смеются: «Привет, дальнобойщица!»

Далеко улетел не только шар, но и зашло общение. Сейчас семья думает даже встретиться с неожиданными немецкими друзьями.

- Я говорю Валере: ты напиши, что дальнобойщик и ездишь по этой трассе! Он все собирается. Вот было бы интересно! - рассуждает Инна и вспоминает еще одну историю. - У нас в Ковалях (деревня в Пружанском районе. - Ред.) был тоже такой случай лет 10 назад: из Голландии шарик прилетел. Но тогда в ответ никто ничего не отправил: не знали, как и что. Интернетом тогда меньше пользовались.