«Юры много не бывает!»: Шатунова в Минске задарили конфетами и забросали белыми розами с беззащитными шипами

Публика, пришедшая на концерт Юры Шатунова - самая разношерстная. Молодые люди - Алеся Шаповалова и Алексей Дубровинский - перед концертом купили плакаты с фото любимого артиста.

- Люблю творчество Шатунова с 4 лет, а сейчас мне 24, - говорит Алеся. - Честно говоря, меня «подсадил» папа, в машине всегда звучали записи Шатунова, ещё на кассетах.

Алеся и Алексей слушают песни Юры Шатунова с самого раннего детстваФото: Павел МАРТИНЧИК

- У меня история почти такая же, мне 20 лет, песни Шатунова слушаю лет с пяти. Мой отец - настоящий фанат, сегодня у него не получилось быть на концерте, делегировали меня, второе поколение фанатов, - смеётся парень.

Желаем молодым людям приятного вечера, идём дальше. И видим нечто невообразимое: около гардероба к мероприятию готовится интересная женщина, на ней - джинсовая куртка с изображением Шатунова на спине. Рядом стоит оригинальный букет: белые розы, а над ними - прозрачный шар, внутри которого лежат синие перья. Знакомимся.

- Меня зовут Наталья, я специально приехала на концерт из Киева, - говорит женщина и демонстрирует специально заказанный в типографии плакат с лицом кумира.

Юры много не бываетФото: Павел МАРТИНЧИК

- К сожалению, Шатунов последний раз выступал с концертом в Украине в 2013 году. Как только я узнала про концерт в Минске, попросила подругу купить билеты. И вот - я здесь. Слушаю Юрины песни, кажется, всю жизнь. Сегодня надеюсь лично передать ему подарки: книгу, фляжку, этот оригинальный букет цветов, плакаты. Очень надеюсь, что ему понравится.

Тот самый букет из тех самых белых розФото: Павел МАРТИНЧИК

Мимо Натальи проходит приятная девушка с маленькой девочкой.

- Меня зовут София, мне шесть лет, - бойко говорит малышка.

- Вы не поверите, но она в свои шесть постоянно слушает песни Шатунова. Так что это не я привела дочь на концерт, а она меня, - говорит, улыбаясь, мать молодой поклонницы.

София привела маму на концертФото: Павел МАРТИНЧИК

Концерт в лучших традициях жанра задержался на двадцать минут.

- Всем привет, - говорит внезапно появившийся из-за кулис певец и сразу получает первый букет цветов. Одет кумир максимально просто - джемпер, черные джинсы.

Поклонницы после первого трека подбегают к сцене. Дарят цветы, конфеты.

- Оу, я только похудел, - говорит певец, но от подарка, конечно, не отказывается.

- Вы мне подарки, а я вам, - говорит Шатунов и протягивает фанатке плакат с собственным лицом. - Это шелк, это вечный плакат, если надоест, его можно только сжечь, - смеётся исполнитель.

"Вечный" плакат на шелкеФото: Павел МАРТИНЧИК

- Послушайте, а мне здесь нравится! Огромное спасибо за теплый прием! Первая песня концерта, которую я исполнил, была из новой программы. А вот вторая…- интригует Шатунов.

С первых аккордов бессмертных «Белых роз» партер вскакивает со своих мест. Овации.

- Я буду сегодня петь долго, но буду не только петь, но и общаться с вами! Это будет не просто концерт, а творческий вечер, пишите записки, передавайте их, в минуты, когда мне надо отдышаться и взять паузу, я обязательно отвечу на ваши вопросы.

Публика вскакивала со своих мест с первых аккордов музыкиФото: Павел МАРТИНЧИК

- Сразу отвечу на два самых популярных. Первый - как можно со мной сфотографироваться? Никак! Вас столько много, а я один, если мы начнем фотосессию, то она не закончится никогда. Есть и ещё одна причина, по которой я никогда не фотографируюсь с поклонниками. Представьте, сижу я дома с женой и тёщей, мы смотрим телевизор. А там показывают сюжет про меня, демонстрируют фото, на котором я стою с какой-то светловолосой девушкой, которую вижу в первый раз. И тут ведущий говорит: это Шатунов с женой! Можете себе представить реакцию моей тёщи? А жены?

Певец общался с залом посредством записокФото: Павел МАРТИНЧИК

Зал одобрительно загудел.

- Второй вопрос - как получить автограф? Друзья мои, в фойе можно найти и купить мои плакаты, каждый из них я собственноручно подписал. Ну а сейчас - песня, - завершил свой спич певец и исполнил сразу несколько песен из «нового». Знали их далеко не все пришедшие, но градус фанатской любви это нисколько не сбавляло.

Сцена была оформлена под стать образу певца: черный задник, по бокам - два белых стенда, на которых развесили по плакату с лицом артиста. Прожектора, свет, Юра и единственный музыкант - клавишник. И почти полный Дворец спорта. Певец периодически зачитывал записки из зала.

- "Юрий, на ваш концерт должна была прийти наша мама, но она заболела. Под вашу песню родители танцевали на своей свадьбе. Передайте им привет и вашу улыбку", - певец с радостью исполнил просьбу.

- "Пишу на зарплатном квитке!" Ого, какие у вас тут цифры! - засмеялся артист, зачитывая следующее письмо. - "Передайте привет моей подруге Лене, у неё сегодня день рождения!" Лена, с праздником, да и всех изменников, которые есть в зале - поздравляю!

Следующая записка.

- "На пятьдесят лет была у вас, сейчас пришла на шестьдесят", - зачитывает артист очередное послание.

Цветы, сало, варенье. Чего только не дарили артистуФото: Павел МАРТИНЧИК

- О, я надеюсь, что встретимся и на семьдесят, не на ваши, а на мои! - говорит певец, которому скоро исполнится всего сорок семь.

После каждой песни - вереница поклонниц и поклонников с цветами, открытками, салом, баночками с одуванчиковым вареньем. Такой искренней любви площадка Дворца спорта не видела давно.

- Мой концерт сегодня, как «Поле чудес». Спасибо вам, можете меня потрогать! - благодарил певец дарителей. - У меня к вам есть маленькая просьба! Достаньте мобильники, включите на них фонарики и поднимите над головами! Давайте устроим такой флешмоб! - попросил певец.

Сотни фонарей зажглись: партер, балкон - зрители в едином порыве исполнили просьбу певца, а тот исполнил нежную лирическую композицию про рождественскую ночь.

В очередной записке, которую зачитал певец, спросили о его отношении к Минску.

- Я родился в СССР! Поэтому Минск - честь моей жизни и страны! Для артиста вообще и для меня в частности, любой город - не случайный, наша работа - доставлять вам, зрителям, радость! Я в Минске был ни раз, ни два, ни три! Я даже на МАЗе был! В цехах, представляете? - пустился в приятные воспоминания певец.

Невероятный сеанс омоложения от Юры ШатуноваФото: Павел МАРТИНЧИК

В этот вечер, судя по запискам, в Минск специально для того, чтобы увидеть, послушать и, конечно, отчасти, понастальгировать под песни одного из символов советской музыки конца 80-х, приехали зрители из Москвы, Санкт-Петербурга, Украины, Швеции, США. Словом, почти из всех бывших советских республик и некоторых стран дальнего зарубежья.

Исполнив ещё одну песню «из новенького» певец в лучших традициях классической советской эстрады объявил двадцатиминутный антракт.

Второе отделение началось с ещё больших оваций, чем первое. Открыл его певец медленной композицией «Звезда». Одна из поклонниц, подарив цветы, попросила автограф. И певец, вопреки своим правилам, не отказал.

- А вот на этом я распишусь - сказал он. - Это раритет, пластинка, которая вышла в 1988 году. Человек, видите, сколько лет берег и хранил.

- А сейчас... Пару песен оттуда, из далеких восьмидесятых, - объявил Шатунов.

Певец уже много лет в сердцах поклонниковФото: Павел МАРТИНЧИК

Публика, казалось, только этого и ждала. Под «Звёздную ночь» многие, кто до этого держался, пустились в пляс. И это было только начало! «Розовый вечер», «Детство», «Седая ночь» - проверенные временем хит-боевики. Тут уже все не только танцевали, но и пели хором!

Публика, которая в середине концерта устроила импровизированный танцпол по бокам партера, прорвалась к сцене. В завершении все вместе акапельно спели «Белые розы». Певец руководил этим многотысячным хором с такой энергией, как будто на дворе - конец счастливых восьмидесятых, а все - и артист, и восхищённые зрители - сбросили разом как минимум двадцать лет.