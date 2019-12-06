Первый день нового парламента: Гайдукевич еще путается в коридорах, Василевич обновляет гардероб, а Савиных арендовал парковку

В пятницу, 6 декабря, прошла первая сессия Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Открывала ее глава ЦИК Лидия Ермошина. На заседании можно было увидеть много известных персон, которых избрали депутатами: экс-глава Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько, экс-министр информации Лилия Ананич, бывший посол в Турции Андрей Савиных…

Среди новоиспеченных депутатов выделялась 22-летняя «Мисс Беларусь - 2018» и блогер с 30 тысячами подписчиков в Инстаграме Мария Василевич. Девушка нередко появляется на различных мероприятиях с президентом.

Мария держится уверенно, позирует фотографам и рассказала нам, что сильно гардероб еще не пополняла, но, как любой девушке, ей хочется побольше разнообразных костюмов.

Депутату Марии Василевич всего 22 года.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Савиных арендовал парковку для авто

«Комсомолка» заприметила, как политик Олег Гайдукевич, сын экс-кандидата в президенты Сергея Гайдукевича, а также бывший начальник Фрунзенского РУВД Минска, в кулуарах разговаривал с экс-министром информации Лилией Ананич.

Депутат Лилия Ананич была министром информации.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Говорили с ней о жизни, обсуждали мое выступление, - говорит депутат Гайдукевич. - Я горжусь тем, что я сумел свою жизнь поменять. У меня была очень успешная карьера в МВД, и в 35 лет я принял решение уйти в политику. Уходя туда, я мечтал стать депутатом. И вот сейчас моя мечта сбылась - помимо того что испытываю радость, я чувствую огромную ответственность. Люди ждут от меня не красивых слов в округе, не пиара, а решения тех обещаний, что я давал. Опытные депутаты, которые пошли на второй срок, подсказывают бытовые вещи, организационные, потому что я иногда еще в коридорах путаюсь! Надо изучать. До Овального зала не всегда дойдешь. Своего кабинета у меня еще нет.

А вот депутат Андрей Савиных, бывший посол Беларуси в Турции, уже договорился об аренде парковочного места для своего авто.

- Я не буду сидеть тихо, буду инициировать по максимуму, - заверил «Комсомолку» дипломат.

Андрей Савиных долгое время был послом Беларуси в Турции.Фото: Павел МАРТИНЧИК

А вот экс-глава Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько, который избирался депутатом Палаты представителей третьего и четвертого созывов, уже успел посетить депутатскую столовую.

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