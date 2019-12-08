Елизарьев спустя 43 года вернул на сцену балет, который ему не советовали ставить в ЦК

- Приходите в наш театр и насладитесь искусством, - лаконично пожелал будущим зрителям Валентин Николаевич перед премьерой.

Бога в своей постановке Елизарьев не показывал седым старцем.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

«Сотворение мира» - балет многослойный. Прежде всего, мы видим библейскую тему, историю Адама и Евы. За их историей - извечная борьба божественного и дьявольского. И не зря, как замечает искусствовед Юлия Чурко в книге «Диалоги, или Валентин Елизарьев: «Балет – искусство мысли», Бог в этом спектакле скорее напоминает Христа, а прислужники Дьявола – зловещую банду разбойников. Ведь так ближе к нам, нашим временам и понятиям, ясным нам воплощениям добра и зла.

Балет повествуем о первых людях и их столкеовении с миром, но проецируется и на наше время.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Одна из проблем, поднятых в спектакле, - выбор между добром и злом.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Можно только представить, чего стоило довести постановку до премьеры 43 года назад – во времена воинствующего атеизма.

- Когда уже шли сценические репетиции «Сотворения мира», меня приглашают в ЦК Компартии Беларуси, - вспоминал в интервью «Комсомолке» легендарный балетмейстер. - Помню, как завотделом культуры Станислав Марцелев стал отговаривать: «Валентин Николаевич, я вам не советую этот спектакль ставить. Бог и дьявол, Адам и Ева - неужели не о чем со сцены поговорить?» Спасло то, что постановочную машину было не остановить, деньги потрачены, костюмы и декорации изготовлены. Ну а развеял все сомнения ЦК успех спектакля: на «Сотворение мира» театр брали штурмом.

Одна из пар, исполняющих роли Адама и Евы, - Олег Еромкин и Людмила Хитрова.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Спектакль повествует не только о библейских мотивах, но и о современном мире.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Но кроме библейской темы на сцене пульсируют лики любви - то трепетной, а то - жертвенной. Еще - бесконечная необходимость выбора, где каждый шаг несет порой необратимые последствия. Очень остро ощущается в образах балета дыхание близких и далеких войн. Ведь за без малого полвека со времени премьеры на сцене Белорусского балета сменились их локации, но по-прежнему глобальное чувство опасности не покидает современников.

На сцене ожили фантастические существа.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Балет "Сотворение мира" повествует о выборе человека.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Связь времен, мостик в наши дни - использование подвесного оборудования сцены, которое в некоторых сценах спускается и становится органичной частью декораций. То есть речь в балете не о чем-то отдаленном в седые библейские времена, а о нашем сегодняшнем мире и выборе.

Сценографию "Сотворения мира" создал Евгений Лысик.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Балет "Сотворение мира" в декабре идет 10 и 19 числа.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

«Сотворение мира» стал первым большим многоактовым балетом, поставленным на нашей сцене Валентином Елизарьевым. Только до редакции середины 1990-х его показали более 200 раз, после восстановления – и более того. Теперь после длительного перерыва, связанного с отсутствием маэстро в театре, его балеты постепенно возвращаются в репертуар. Конечно, в обновленном виде.

Адам - Олег Еромкин.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Адам и Ева - Константин Героник и Ирина Еромкина.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Любая постановка с большой историей постепенно ветшает, требует технических, сценографических, костюмных подновлений, уточнения музыкальной и хореографической редакций, - объяснял «Комсомолке» Валентин Елизарьев. - Я ввожу новых исполнителей – они будут танцевать эти партии впервые в жизни, а хореографический текст получат из рук автора. У солистов балета такое случается редко – в основном, все передается поколениями из уст в уста, из тела в тело.

Адам и Ева - Константин Героник и Ирина Еромкина.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

"Сотворение мира" стал одним из самых знаменитых белорусских балетов.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

«Сотворение мира» (музыка – Андрей Петров, сценография – Евгений Лысик) - уже третий после «Спартака» и «Ромео и Джульетты» классический балет Елизарьева, который с 2017-го возвращается на сцену Большого театра в новой авторской редакции. Интересно, что несмотря на 9-летнее отсутствие Елизарьева в театре, афиша этого знаменитого балета висела на служебном входе.

Ирина Еромкина и Константин Героник в ролях Адама и Евы.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

СПРАВКА «КП»

В 2009-м Валентин Николаевич, возглавлявший Белорусский балет, покинул пост, когда чиновники отказались назначать его директором образованного из театров оперы и балета Большого театра. С 2009-го по 2017-й он ставил за рубежом, в Беларуси профессорствовал в Академии музыки. Наш Большой театр как постановщика Валентина Николаевича в эти годы не приглашал. Мало того, балеты, поставленные Елизарьевым, постепенно списывали. Или, как в случае с «Щелкунчиком», ставили новый спектакль с почти аналогичным названием, но иной хореографией. Лишь два года назад (наверняка не без влияния писем маститых деятелей искусства в адрес президента Беларуси - например, от российского патриарха-балетмейстера Юрия Григоровича) Большой театр предложил маэстро восстановить балет «Спартак». Премьеру приурочили к 70-летию Елизарьева два года назад. А в конце 2018-го после возвращения в театр в статусе худрука всей труппы Валентин Николаевич показал новое видение балета «Ромео и Джульетта».

В перерывах репетиции...Фото: Виктор ДРАЧЕВ

А в это время за кулисами...Фото: Виктор ДРАЧЕВ

КСТАТИ

С постановкой «Сотворения мира» связана еще одна история. На гастроли в Варшаву пришла делегация в сутанах. Это были католические священники во главе с кардиналом Каролем Войтылой - будущим папой римским Иоанном Павлом ІІ. После показа он подошел и протянул руку со словами: «Спасибо за Бога!». В упомянутой книге Юлии Чурко история дополнена. На замечание одного из ксендзов, что Бог и Дьявол пожали друг другу руки, Елизарьев сказал: «Во-первых, только на поклоне. А во-вторых, это же - балет, искусство».

Валентин Елизарьев во время сценической репетиции.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

ИСТОРИЯ В ТЕМУ

- Машеров не пропускал ни одной премьеры в театре, лично знал артистов. Очень хорошо относился к моему творчеству, - рассказывал "Комсомолке" Валентин Елизарьев. - Петр Миронович был одним из инициаторов того, чтобы выдвинуть мой спектакль «Сотворение мира» на Государственную премию СССР. Когда я приехал в Минск из Ленинграда, то год жил в гостинице. За это время поставил два спектакля, второй - «Сотворение мира». После его премьеры Петр Миронович вызвал меня в ложу для короткого разговора. Поздравил меня, пожал руку и сказал: «Мы перед вами в долгу». А через неделю-две уже я получил звание первое звание - заслуженного деятеля искусств БССР - и свою первую минскую квартиру.

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