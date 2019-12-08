2019-12-08T23:15:21+03:00
Спорт
КП Беларусь

Арина Соболенко вспомнила совет папы: «В любой непонятной ситуации - улыбайся»

Отец теннисистки ушел из жизни на прошлой неделе
Захар ПЛАТОНОВ
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Арина Соболенко старается улыбаться. Фото: instagram.com/sabalenka_arynaАрина Соболенко старается улыбаться. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
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- Как говорил мой папа «Ариньча, в любой не понятной ситуации-улыбайся! – написала белорусская теннисистка Арина Соболенко в своем Инстаграме. Это первая ее публикация, в которой она вспоминает отца. Сергей Соболенко ушел из жизни в возрасте 44 лет 29 ноября.

Арина Соболенко вспомнила совет отца. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Арина Соболенко вспомнила совет отца. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Сейчас Арина Соболенко готовится к новому сезону. 4 января она стартует на турнире в китайском Шэньчжэне. Дальше, скорее всего, поедет в Австралию. С 14 января по 2 февраля будет проходить Открытый чемпионат Австралии (Australian Open).

Арина Соболенко как спортсменка везде ищет пьедестал. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Арина Соболенко как спортсменка везде ищет пьедестал. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

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