Арина Соболенко вспомнила совет папы: «В любой непонятной ситуации - улыбайся»

- Как говорил мой папа «Ариньча, в любой не понятной ситуации-улыбайся! – написала белорусская теннисистка Арина Соболенко в своем Инстаграме. Это первая ее публикация, в которой она вспоминает отца. Сергей Соболенко ушел из жизни в возрасте 44 лет 29 ноября.

Арина Соболенко вспомнила совет отца. Фото: instagram.com/sabalenka_aryna

Сейчас Арина Соболенко готовится к новому сезону. 4 января она стартует на турнире в китайском Шэньчжэне. Дальше, скорее всего, поедет в Австралию. С 14 января по 2 февраля будет проходить Открытый чемпионат Австралии (Australian Open).