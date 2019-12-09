«Толькі не трэба гэтага тэатра!» На творческом вечере народная артистка Зоя Белохвостик говорила о личном

Собственно, о связи своей личной и семейной истории с историей театра два часа и вела свой искренний рассказ Зоя Валентиновна. И начала со стихотворения Алеся Письменкова:

У кожнага зорка свая,

Кожнаму кубак наліты.

У кожнага доля свая,

Ці, як кажуць, планіда.

Усе мы ў гасцях на піру,

I званыя ўсе мы нібыта.

Я свой кубак спакойна бяру:

Буду піць – як наліта.

Зоя Валентиновна пела с оркестром театра.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Представителей театральной семьи назвал в начале творческого вечера нынешний худрук театра Николай Пинигин. А Зоя Белохвостик затем рассказывала о каждом из близких людей, пользуясь самым искренним приемом – своими воспоминаниями. Помогали ей в этом кадры видеохроники (не только официальной, но и там, где снята она сама совсем малышкой!). А еще письма из семейного архива.

Это был вечер воспоминаний и слов любви.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Актриса вспомнила о прадеде Павле Сорокине, который в XIX веке организовал любительский театр. А ее дед, знаменитый народный артист Беларуси и СССР Глеб Глебов, положил начало династии в Купаловском. И его портрет весь вечер был на сцене. Оказалось, он обычно висит у гримерки Зои Белохвостик. Кстати, несмотря на совсем юный возраст будущая актриса краткими эпизодами даже запомнила его игру в роли Пустаревича в «Паўлінцы»!

На творческом вечере Зоя Белохвостик много рассказывала о своем дедушке - народном артисте СССР Глебе Глебове.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Были на творческом вечере и минуты воспоминаний - пока шла кинохроника.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

А вот бабушка-актриса Надежда Сорокина не выходила на купаловскую сцену после гибели в детском возрасте своей старшей дочери Глены – тети Зои Белохвостик.

- Бабуля нагадвала кіназорку Любоў Арлову, - сказала Зоя Валентиновна и спела «Ах, как была актриса белозуба» Марка Мермана – композицию, которая звучит в спектакле «Вельтмайстар-акардэон». Кстати, пела актриса не раз, а еще показала другую необычную грань своей творческой личности – свои картины.

Зоя Белохвостик вспоминала свои самые яркие роли - например, Павлинку в одноименной купаловской пьесе.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Много теплых слов народная артистка Беларуси сказала о своих родителях. Например, о тех уроках, которые ей давал отец – народный артист Беларуси Валентин Белохвостик. Именно его слова помогли будущей актрисе понять ценность родного языка. Вот как она рассказывает о том, как стала «свядомай».

- Да нас у клас прыйшоў новы хлопчык, і мы даведаліся, што ён не вывучае беларускую мову. Узрушаная, я прыляцела дадому. Тата за сталом, пакрытым белым настольнікам, еў боршч. «Тата, калі ты напішаш заяву, как я не вывучала «белку», у мяне будзе столькі вольнага часу…», - далей фразу я нават не паспела дагаварыць. Тата спачатку застыў, потым паглядзеў на мяне спадылба і сказаў: «Беларускі хлеб еш, а мову вывучаць не будзеш?..». И стукнуў кулаком па стале. Боршч крывава разляцеўся па ўсёй кухні. З тае пары я стала свядомай. Усе ведалі: калі пры мне штосьці сказаць пра беларускае ці пра мову – усё, будзе скандал.

Зоя Белохвостик вспоминала, как впервые поехала на море с родителями на этом авто.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Кстати, поначалу Валентин Белохвостик не приветствовал желание старшей дочери стать актрисой. Однако когда Зоя стала студенткой Института культуры, ее там увидел режиссер Борис Эрин. Он позвонил Белохвостику со словами: «Валентин, вы совершаете преступление. Зоя Должна учиться в Театральном институте». А потом, как говорит Зоя Валентиновна, «і пайшло, і паехала». Вскоре она еще студенткой репетировала роль Павлинки и была приглашена открывать гастроли театра в Киеве. Там прозвучали первые похвала и признание от отца.

- Я вельмі шчаслівы чалавек. Спраўдзілася мая мара: я стала актрысай Купалаўскага тэатра. Я ніколі не крыўдзілася на бацьку за тое, што ён не хацеў, каб я ішла ў гэтую прафесію. Бо ён баяўся за мой акцёрскі лёс чалавечы лёс, жаночы лёс. «Мы не выбіраем – нас выбіраюць», - і гэта тэатральная аксіёма.

После вечера воспоминаний - сюрприз от коллег в духе "Снежного шоу" Вячеслава Полунина!Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Вечер был полон неожиданностей!Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Зоя Белохвостик поблагодарила Валерия Раевского за то, что принял ее в труппу. Но главными вехами своей творческой биографии назвала спектакли Николая Пинигина: «Жыццё Карыцына», «Дракон», «Тутэйшыя», «Ідылія», «Касцюмер», «Чайка», «Рэвізор»…

Немало теплых слов актриса сказала и в адрес сестры Надежды Белохвостик, долгие годы работавшей редактором отдела культуры в белорусской «Комсомолке» и не раз писавшей о купаловцах, племянника Глеба Куфтерина, который уже выступил как художник в двух спектаклях театра – «Радзіва Прудок» и «Сон у летнюю ноч», дочери Валентины Гарцуевой, уже несколько лет коллеги по сцене, и зятя – актера Жан-Марка Биргхольца. Конечно, много говорила Зоя Белохвостик и о супруге – режиссере Александре Гарцуеве.

Подарки были и такие.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Зоя Валентиновна примерила врученную ей по случаю корону и ждала сюрпризов от изобретательных коллег.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- Усе спектаклі, зробленыя з ім, займаюць каштоўную палічку ў маім акцёрскім багажы. У Купалаўскім тэатры я і сустрэла яго, Сашу, сваё адзінае каханне. Мы глядзім у адзін бок, іддзем адным шляхам, я любуюся яго майстэрствам, ганаруся ім. І спадзяюся, што наша каханне будзе доўжыцца вечна.

В финале на сцену вышла и дочка Зои Валентиновны - Валентина Гарцуева.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Под финал вечер стал настоящим капустником.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

«Наша сям'я так ці інакш звязана з Купалаўскім. Нікуды ад гэтага Купалаўскага не падзецца!», - резюмировала актриса. А чуть раньше она вспомнила фразу, которая преследует ее всю жизнь, когда темперамент актрисы захлестывает: «Вось толькі не трэба гэтага тэатра!» Но теперь он был нитью, связывающую всех и всё на сцене.

- У Купалаўскага ідзе соты сезон. Трыццаць восем з іх мае, - игриво заметила под финал творческого вечера Зоя Валентиновна. – І ведаеце, у мяне правіла: я ніколі не думаю ні пра старасць, ні пра смерць. А-а-а… Што будзе – тое і будзе! Аркадзіна. Чэхаў. Чайка.

Угадаете, кто сделал памятный снимок труппы на полароид?Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ