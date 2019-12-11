«В семье трое детей, младший – инвалид»: мама из Полоцка хочет поставить сына на ножки

- С мужем воспитываем троих детей. Стасюша - самый младший. Ему сейчас годик и 4 месяца, - рассказывает Фаина, мама Стаса. - Родился он в срок, все было хорошо, но в 3 месяца я заметила у Стасюши тонус мышц. Я не могла его даже переодеть - все мышцы были зажаты. Обратилась к неврологу, но услышала в ответ, что мне кажется. В итоге я добилась, чтобы нас направили в Минск, где столичные врачи удивлялись, почему мы так поздно к ним обратились.

Диагноз мальчика звучит так - задержка психомоторного развития и спастический тетрапарез. Малыш имеет четвертую степень утраты здоровья.

- Мы уже ездили в белорусский реабилитационный центр на лечение. А не так давно я обращалась к минским специалистам, которые назначили сыну массаж, ЛФК, уколы. Они также выписали нам ортезы и шины на ножки. Делаю все, чтобы наш малыш был здоровым. Я вижу, что Стасюша хочет сесть, но у него не получается. И от этого мне, матери, очень больно. Он не сидит, не ползает, не поворачивается на живот... Но есть и достижения. Сын научился поднимать руки вверх, разжимать кулачки.

В марте Фаина хочет отвезти сына на реабилитацию в московскую клинику. Сейчас семья собирает деньги на поездку.

- Реабилитация дорогостоящая: ее стоимость около 3 тысяч долларов. Самим собрать такую мы не можем. Муж работает грузчиком в полоцкой больнице, зарплата у него мизерная. Живем мы в общежитии, квартира еще только строится, - объясняет Фаина. - Врачи говорят, что Стасюше нужна постоянная реабилитация. Пожалуйста, помогите нашему малышу встать на ножки!

РЕКВИЗИТЫ:

Благотворительные счета открыты в филиале 216 Беларусбанка - г. Полоцк, ул. Ф. Скорины, 4; УНП 300230580; МФО AKBBBY21216:

Белорусские рубли: транзитный счет BY59AKBB38193821068492300000 на благотворительный счет BY80AKBB31340000148812320216 в филиале 216/Операционная служба, бессрочный

Доллары: транзитный счет BY19AKBB38193823113602300000 на благотворительный счет BY43AKBB31340000148772320216 в филиале 216/Операционная служба, бессрочный

Евро: транзитный счет BY19AKBB38193823113602300000 на благотворительный счет BY50AKBB31340000148832320216 в филиале 216/Операционная служба, бессрочный

Российские рубли: транзитный счет BY19AKBB38193823113602300000 на благотворительный счет BY13AKBB31340000148792320216 в филиале 216/Операционная служба, бессрочный

Назначение платежа: для зачисления на благотворительный счет, открытый на имя Васильевой Фаины Михайловны на лечение сына Васильева Станислава Антоновича.

Контакты:

Фаина, мама Стаса:

(8025) 535-66-81.

Эта рубрика для людей с добрым сердцем, для тех, кто в состоянии откликнуться на чужую беду. Если у вас есть даже небольшие средства и главное - желание помочь, поучаствуйте в жизни тех, кому сейчас непросто! «Отдел добрых дел» и для тех, кто сам находится в тяжелой ситуации. Звоните ведущей рубрики Дарье Ломоновской по телефону (017) 290-94-95, пишите по электронному адресу: darya.lomonovskaya@phkp.ru, или присылайте письма по почтовому адресу «КП», с пометкой «Отдел добрых дел».