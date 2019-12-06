2019-12-06T12:30:10+03:00
Общество
КП Беларусь

«Лучше Бреста нету места!»: мэр Бреста предложил футболисту Артему Милевскому открыть бар

«Динамо-Брест» торжественно отметило чемпионство под песни «Ляпис-98» и многочисленные благодарственные речи [фото]
Оксана БРОВАЧ
Поделиться:
Динамо-Брест закрыли сезон.Динамо-Брест закрыли сезон.Фото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:

- Брест - чемпион! Лучше Бреста нету места! - глава горисполкома Александр Рогачук свои официальные речи в спорткомплексе «Виктория» сократил теперь до этой формулы. Так он сказал со сцены на празднике по случаю закрытия футбольного сезона «Динамо» 5 декабря.

А еще мэр сказал, что у города есть планы на имя Артема Милевского. Оказалось, речь идет о ресторанном бизнесе. В этом году Миля открыл бар в Киеве - теперь такой нужен Бресту!

Праздник по случаю закрытия сезона брестское «Динамо» провело в духе вручения премии «Оскар». Почти два часа из зрителей выдавливали аплодисменты тем, кто поднимался на сцену. Для футболистов ладоней не жалели, хлопать дядькам в пиджаках и галстуках быстро устали. Хотя местами было очень трогательно: эти самые дядьки не находили что сказать футболистам, кроме как «Мы вас любим».

dynamobrestdynamobrest
Продолжим эту традицию в следующем сезоне
3636 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

На праздник пригласили руководство города и области, владельца «Санта Бремор» Александра Мошенского, гендиректора «Белавиа» Александра Гусарова, гендиректора «Савушкина продукта» Александра Савчица. Вручать награды футболистам на сцену поднимались олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко и бронзовая чемпионка Олимпиады-2012 Любовь Черкашина. Она, кстати, брестчанка.

ap_groupap_group
Закрытие сезона с главной пушкой белорусского чемпионата, чемпионом страны Roberto Dynamite alexander_noiok18
81 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Руководитель клуба Александр Зайцев выступил с речью на белорусском языке.

- Наш праект натуральна ўдалы, і мы зараз пішам вельмі славутую старонку ў гісторыі берасцейскага футболу, - сорвал овации Зайцев.

Футболисты отблагодарили своего босса и поздравили его с прошедшим днем рождения чемпионским перстнем. А партнеры подарили факсимиле первого белорусского букваря 1618 года.

mashayeroshinamashayeroshina
Истинный капитан
77 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

А вот председателя Белорусской федерации футбола Владимира Базанова, как только он подошел к микрофону, публика освистала.

Тренера брестского «Динамо» Марцела Лички на празднике не было. Причину его отсутствия не пояснили, но, похоже, болельщики его ждали. Когда ведущие пообещали вывести на экран обращение от него, публика скандировала: «Лич-ка, Лич-ка!» Накануне он намекнул, что может расстаться с клубом.

– Спасибо за то, что вы мне поверили, - сказал Личка в своем видеообращении.

vera_eremovavera_eremova
Одной мне грустно от того, что на церемонии не было marcellicka? В остальном - всё прошло не без сюрпризов
98 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Закончилось торжество концертом «Ляпис-98». Сергей Михалок был в ударе - поздравлял собравшихся с «физкультурным праздником» и шутил так, что не всегда было понятно, шутка ли это. Горячих танцев под любимые хиты старых «Ляписов» дождались не все - вип-гости с дамами в блестящих платьях откланялись сразу после официальной части.

Еще больше материалов по теме: «Брест: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Труп милиционера нашли в автомобиле в Ошмянах
Из Латвии в Казахстан везли пищевой мак с маковой соломкой - белорусские таможенники не пустили
Стареющий физрук в Барановичах «прогуливал» занятия, а зарплату получал
Посмотрите на уникальную панду-мутанта из Китая!
Румас вылетел в Сочи на переговоры с Медведевым
«Маша и медведь» и «Что если 24 часа пролежать в напитках»: стало известно, что белорусы смотрели в 2019 году
Мингорисполком объявил войну бабушкам в переходах и у метро
Погода на выходные 7 и 8 декабря не предвещает ничего хорошего
Медики в США обнаружили, что аспирин помогает пожилым в борьбе с раком
Меломан-рецидивист залезал в окна и крал телефоны, наушники и колонки
27-летняя белоруска попала в список Forbes
Золотовалютные активы Беларуси исхудали за ноябрь
В декабре автобусы будут останавливаться по-новому
В Могилеве таксист подобрал голосовавшего на дороге мужчину, а тот обокрал его пассажирку
ГАЗ влетел в выбоину на дороге и оказался в кювете: есть пострадавшие
Доярка узнала, что на семье порча, заплатила «ведунье» за ее снятие $250, а потом еще отвезла картошку и подарки в знак благодарности
Лидчанин привязал на травке овец, а их съели… но не волки
Пьяный пинчанин пришел в магазин за водкой: ударил женщину кулаком по голове и разбил витрину