«Лучше Бреста нету места!»: мэр Бреста предложил футболисту Артему Милевскому открыть бар

- Брест - чемпион! Лучше Бреста нету места! - глава горисполкома Александр Рогачук свои официальные речи в спорткомплексе «Виктория» сократил теперь до этой формулы. Так он сказал со сцены на празднике по случаю закрытия футбольного сезона «Динамо» 5 декабря.

А еще мэр сказал, что у города есть планы на имя Артема Милевского. Оказалось, речь идет о ресторанном бизнесе. В этом году Миля открыл бар в Киеве - теперь такой нужен Бресту!

Праздник по случаю закрытия сезона брестское «Динамо» провело в духе вручения премии «Оскар». Почти два часа из зрителей выдавливали аплодисменты тем, кто поднимался на сцену. Для футболистов ладоней не жалели, хлопать дядькам в пиджаках и галстуках быстро устали. Хотя местами было очень трогательно: эти самые дядьки не находили что сказать футболистам, кроме как «Мы вас любим».

dynamobrest Продолжим эту традицию в следующем сезоне

На праздник пригласили руководство города и области, владельца «Санта Бремор» Александра Мошенского, гендиректора «Белавиа» Александра Гусарова, гендиректора «Савушкина продукта» Александра Савчица. Вручать награды футболистам на сцену поднимались олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко и бронзовая чемпионка Олимпиады-2012 Любовь Черкашина. Она, кстати, брестчанка.

ap_group Закрытие сезона с главной пушкой белорусского чемпионата, чемпионом страны Roberto Dynamite alexander_noiok18

Руководитель клуба Александр Зайцев выступил с речью на белорусском языке.

- Наш праект натуральна ўдалы, і мы зараз пішам вельмі славутую старонку ў гісторыі берасцейскага футболу, - сорвал овации Зайцев.

Футболисты отблагодарили своего босса и поздравили его с прошедшим днем рождения чемпионским перстнем. А партнеры подарили факсимиле первого белорусского букваря 1618 года.

mashayeroshina Истинный капитан

А вот председателя Белорусской федерации футбола Владимира Базанова, как только он подошел к микрофону, публика освистала.

Тренера брестского «Динамо» Марцела Лички на празднике не было. Причину его отсутствия не пояснили, но, похоже, болельщики его ждали. Когда ведущие пообещали вывести на экран обращение от него, публика скандировала: «Лич-ка, Лич-ка!» Накануне он намекнул, что может расстаться с клубом.

– Спасибо за то, что вы мне поверили, - сказал Личка в своем видеообращении.

vera_eremova Одной мне грустно от того, что на церемонии не было marcellicka? В остальном - всё прошло не без сюрпризов

Закончилось торжество концертом «Ляпис-98». Сергей Михалок был в ударе - поздравлял собравшихся с «физкультурным праздником» и шутил так, что не всегда было понятно, шутка ли это. Горячих танцев под любимые хиты старых «Ляписов» дождались не все - вип-гости с дамами в блестящих платьях откланялись сразу после официальной части.