КП Беларусь
Сергей Румас: «Правительство не поддерживает, чтобы 31 декабря стал выходным»
По словам премьер-министра, большинство коллективов хочет в этот день поздравить коллег с Новым годом
Премьер-министр Сергей Румас. Фото: БелТА
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- Мы изучили этот вопрос в правительстве. Что касается 31 декабря, то правительство не поддерживает установление его выходным в силу разного ряда причин - производственных и где-то личных. Я не знаю, как в ваших коллективах, но большинство опрошенных коллективов не хотели бы лишаться 31 декабря рабочим днем, для того чтобы иметь возможность поздравить своих коллег с наступающим Новым годом, - сказал журналистам премьер-министр Сергей Румас. - Что касается 2 января, то здесь ситуация другая. Мы все равно отдыхаем, как правило. Только потом приходится этот день отработать. Поэтому вчера правительство внесло в Администрацию президента проект указа по этому вопросу.