С нового года ввести в Беларусь тяжелую бытовую технику или мебель станет дешевле. Как это работает?

Отменяется понятие неделимого товара - таможенную пошлину будут брать только за килограммы, превышающие разрешенные нормы.

С 1 января будущего года изменятся правила ввоза из-за границы товаров, которые сегодня относятся к категории неделимых. Под неделимым понимается товар для личного пользования массой брутто свыше 35 кг (т. е. с упаковкой, которая неотделима от товара до начала его использования впервые), а также товар, который невозможно разделить без изменения его назначения. Сюда относится крупная бытовая техника, мебель, сантехника. По действующим ныне правилам, если вы ввозите такой товар из-за границы, то таможенные платежи считаются по ставке 30% от его стоимости, но не менее 4 евро за каждый килограмм веса.

С 1 января на территории ЕАЭС, в состав которого входит Беларусь, вступают в силу новые правила ввоза товаров для физлиц. Неделимость товаров отменяется: весь багаж будет включаться в разрешенные нормы товаров, а расчет таможенных платежей будет проводиться в части превышения стоимостной и весовой норм (с учетом частоты пересечения таможенной границы).

Напомним, сегодня белорус, который пересекает границу реже одного раза в три месяца, может беспошлинно ввести товары стоимостью до 500 евро и весом до 25 килограммов.