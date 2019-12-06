Депутат Мария Василевич - о первом дне в парламенте: «На сборы утром хватило часа, макияж делала сама»

В пятницу, 6 декабря, к работе приступили депутаты седьмого созыва. Среди них - одна из самых молодых депутатов - 22-летняя «Мисс Беларусь - 2018» Мария Василевич.

Мария пришла в первый рабочий день в деловом наряде: клетчатый пиджак, узкие белые брюки, черные ботинки.

На руке у девушки - золотые часы и красная нитка. Красная нитка - это один из самых популярных в мире талисманов, считается, что он защищает от сглаза и вообще помогает. Модным его сделала когда-то певица Мадонна, поклонница каббалы, но нитку носят и те, кто не поддерживает это учение.

- Такие ниточки я ношу уже не первый год. Кто-то на удачу загадывает, кто-то на желание, кто-то от сглаза... А я не скажу, зачем я ее завязала, - улыбнулась Мария.

6 декабря к работе приступили депутаты седьмого созыва.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Под прицелом фотокамер девушка улыбается и держится уверенно - модельное прошлое явно помогает. Персона Марии привлекла к себе много журналистов, которые не могли не поинтересоваться, как красавица готовилась к своему первому рабочему дню.

- Мне хватило буквально одного часа на сборы. Поэтому особо рано я не вставала - в 7 утра, как обычно. По крайней мере, намного позже, чем я вставала на прямые эфиры на программу "Добрай ранiцы, Беларусь" в 3 часа ночи, - улыбается Мария. Говорит, что макияж для первого заседания в парламент делала себе сама.

Мария пришла в деловом наряде: в клетчатом пиджаке, белых брюках, черных ботинках.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Купили себе специальные костюмы, пиджаки, рубашки?

- Мне всегда нравился деловой стиль, поэтому сильно свой гардероб я еще не пополняла. Пока пользуюсь тем, что есть. Конечно, как девушке, хочется побольше разнообразных костюмов.

- В какой комиссии себя видите?

- Пока для меня это большие размышления. Возможно, это будет комиссия по СМИ. Дело в том, что раньше я работала на телевидении, сфера очень интересная. Либо молодежная политика... Я не склоняюсь на сторону молодежной политики на 100%, потому что я, как молодой человек, в любом случае буду защищать и отстаивать интересы молодого поколения, рассматривая любой законодательный акт. Все-таки, возможно, это будет комиссия по СМИ.