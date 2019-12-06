2019-12-06T11:30:21+03:00
Политика
КП Беларусь

Депутат Мария Василевич - о первом дне в парламенте: «На сборы утром хватило часа, макияж делала сама»

22-летняя «Мисс Беларусь - 2018» на первое заседание надела на запястье оберег - красную нитку
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
Одна из самых молодых депутатов Мария Василевич.Одна из самых молодых депутатов Мария Василевич.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

В пятницу, 6 декабря, к работе приступили депутаты седьмого созыва. Среди них - одна из самых молодых депутатов - 22-летняя «Мисс Беларусь - 2018» Мария Василевич.

Мария пришла в первый рабочий день в деловом наряде: клетчатый пиджак, узкие белые брюки, черные ботинки.

На руке у девушки - золотые часы и красная нитка. Красная нитка - это один из самых популярных в мире талисманов, считается, что он защищает от сглаза и вообще помогает. Модным его сделала когда-то певица Мадонна, поклонница каббалы, но нитку носят и те, кто не поддерживает это учение.

- Такие ниточки я ношу уже не первый год. Кто-то на удачу загадывает, кто-то на желание, кто-то от сглаза... А я не скажу, зачем я ее завязала, - улыбнулась Мария.

6 декабря к работе приступили депутаты седьмого созыва. Фото: Павел МАРТИНЧИК

6 декабря к работе приступили депутаты седьмого созыва.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Под прицелом фотокамер девушка улыбается и держится уверенно - модельное прошлое явно помогает. Персона Марии привлекла к себе много журналистов, которые не могли не поинтересоваться, как красавица готовилась к своему первому рабочему дню.

- Мне хватило буквально одного часа на сборы. Поэтому особо рано я не вставала - в 7 утра, как обычно. По крайней мере, намного позже, чем я вставала на прямые эфиры на программу "Добрай ранiцы, Беларусь" в 3 часа ночи, - улыбается Мария. Говорит, что макияж для первого заседания в парламент делала себе сама.

Мария пришла в деловом наряде: в клетчатом пиджаке, белых брюках, черных ботинках. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мария пришла в деловом наряде: в клетчатом пиджаке, белых брюках, черных ботинках.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Купили себе специальные костюмы, пиджаки, рубашки?

- Мне всегда нравился деловой стиль, поэтому сильно свой гардероб я еще не пополняла. Пока пользуюсь тем, что есть. Конечно, как девушке, хочется побольше разнообразных костюмов.

- В какой комиссии себя видите?

- Пока для меня это большие размышления. Возможно, это будет комиссия по СМИ. Дело в том, что раньше я работала на телевидении, сфера очень интересная. Либо молодежная политика... Я не склоняюсь на сторону молодежной политики на 100%, потому что я, как молодой человек, в любом случае буду защищать и отстаивать интересы молодого поколения, рассматривая любой законодательный акт. Все-таки, возможно, это будет комиссия по СМИ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Быть главой Администрации - это горячая сковородка»: президент вместо Кочановой утвердил на эту должность зампреда КГБ
Наталья Кочанова отправилась в Совет Республики, президент надеется, что сенаторы поддержат ее кандидатуру на пост председателя верхней палаты парламента
Новости 24
Посмотрите на уникальную панду-мутанта из Китая!
Румас вылетел в Сочи на переговоры с Медведевым
«Маша и медведь» и «Что если 24 часа пролежать в напитках»: стало известно, что белорусы смотрели в 2019 году
Мингорисполком объявил войну бабушкам в переходах и у метро
Погода на выходные 7 и 8 декабря не предвещает ничего хорошего
Медики в США обнаружили, что аспирин помогает пожилым в борьбе с раком
Меломан-рецидивист залезал в окна и крал телефоны, наушники и колонки
27-летняя белоруска попала в список Forbes
Золотовалютные активы Беларуси исхудали за ноябрь
В декабре автобусы будут останавливаться по-новому
В Могилеве таксист подобрал голосовавшего на дороге мужчину, а тот обокрал его пассажирку
ГАЗ влетел в выбоину на дороге и оказался в кювете: есть пострадавшие
Доярка узнала, что на семье порча, заплатила «ведунье» за ее снятие $250, а потом еще отвезла картошку и подарки в знак благодарности
Лидчанин привязал на травке овец, а их съели… но не волки
Пьяный пинчанин пришел в магазин за водкой: ударил женщину кулаком по голове и разбил витрину