Сергей Румас о цене на газ: Позиция наша - это цена ближайшего от нас региона России

- Есть ли шансы, что до конца года по грязной нефти что-то определится? Может, какая-то сумма компенсации будет известна? - спросили журналисты премьер-министра Сергея Румаса в Доме правительства.

- У нас есть расчеты суммы компенсации. Но не хотелось бы их называть, чтобы не усложнять переговоры нашим переговорщикам. Мы надеемся, что все-таки в ближайшее время какая-то ясность в этом вопросе будет поставлена. До конца года или нет, здесь мне трудно сказать.

Премьер рассказал, какую Беларусь хочет цену на газ.

- Позиция наша - это цена ближайшего от нас региона РФ (Смоленской области). Плюс расходы на транспортировку, - сказал журналистам Румас. - Мы считаем, что равные условия для субъектов хозяйствования - а в этом и цель интеграции - должны включать и равные цены на энергоносители.

По словам Румаса, когда же будет эта цена - вопрос переговоров.

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