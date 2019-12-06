2019-12-06T12:47:32+03:00
Экономика
КП Беларусь

Сергей Румас о цене на газ: Позиция наша - это цена ближайшего от нас региона России

В вопросе о компенсации за грязную нефть ясности пока нет, но премьер надеется на решение в ближайшее время
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
Премьер-министр Сергей РумасПремьер-министр Сергей РумасФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

- Есть ли шансы, что до конца года по грязной нефти что-то определится? Может, какая-то сумма компенсации будет известна? - спросили журналисты премьер-министра Сергея Румаса в Доме правительства.

- У нас есть расчеты суммы компенсации. Но не хотелось бы их называть, чтобы не усложнять переговоры нашим переговорщикам. Мы надеемся, что все-таки в ближайшее время какая-то ясность в этом вопросе будет поставлена. До конца года или нет, здесь мне трудно сказать.

Премьер рассказал, какую Беларусь хочет цену на газ.

- Позиция наша - это цена ближайшего от нас региона РФ (Смоленской области). Плюс расходы на транспортировку, - сказал журналистам Румас. - Мы считаем, что равные условия для субъектов хозяйствования - а в этом и цель интеграции - должны включать и равные цены на энергоносители.

По словам Румаса, когда же будет эта цена - вопрос переговоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за грязной нефти «Белнефтехим» потерял 800 млн долларов

Об экспортных потерях страны от загрязнения нефтепровода «Дружба» органическими хлоридами в программе «Главный эфир» рассказал министр экономики Дмитрий Крутой (читать далее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Труп милиционера нашли в автомобиле в Ошмянах
Из Латвии в Казахстан везли пищевой мак с маковой соломкой - белорусские таможенники не пустили
Стареющий физрук в Барановичах «прогуливал» занятия, а зарплату получал
Посмотрите на уникальную панду-мутанта из Китая!
Румас вылетел в Сочи на переговоры с Медведевым
«Маша и медведь» и «Что если 24 часа пролежать в напитках»: стало известно, что белорусы смотрели в 2019 году
Мингорисполком объявил войну бабушкам в переходах и у метро
Погода на выходные 7 и 8 декабря не предвещает ничего хорошего
Медики в США обнаружили, что аспирин помогает пожилым в борьбе с раком
Меломан-рецидивист залезал в окна и крал телефоны, наушники и колонки
27-летняя белоруска попала в список Forbes
Золотовалютные активы Беларуси исхудали за ноябрь
В декабре автобусы будут останавливаться по-новому
В Могилеве таксист подобрал голосовавшего на дороге мужчину, а тот обокрал его пассажирку
ГАЗ влетел в выбоину на дороге и оказался в кювете: есть пострадавшие
Доярка узнала, что на семье порча, заплатила «ведунье» за ее снятие $250, а потом еще отвезла картошку и подарки в знак благодарности
Лидчанин привязал на травке овец, а их съели… но не волки
Пьяный пинчанин пришел в магазин за водкой: ударил женщину кулаком по голове и разбил витрину