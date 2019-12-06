2019-12-06T14:27:55+03:00
Спорт
КП Беларусь

8 декабря на матче «Динамо» пройдет детский праздник в честь дня рождения Зубрика

Болельщиков и их детей ждут бесплатные конкурсы и развлечения
Даниил КЛЮШКИН
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Зубрик приглашает на праздник.Зубрик приглашает на праздник.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В воскресенье 8 декабря на «Минск-Арене» отпразднуют День рождения маскота команды Зубрика. В этот день «зубры» в очередном матче КХЛ будут принимать московский ЦСКА.

Для детей во время матча будут организованы развлечения, посвященные Дню рождения маскота команды – Зубрика. На шестом этаже трибуны «А» будет работать большая детская зона. Там дети смогут сыграть между собой в хоккей с мячом, порезвиться в батутной зоне, порисовать и поиграть в настольные игры (колесо фортуны, пятнашки, дженго, домино) с аниматорами UNICEF. Также в детской зоне состоятся шоу мыльных пузырей, дегустация кукурузных палочек. Между первым и вторым периодами состоится поздравление Зубрика с Днем рождения, детей будет ждать сладкий сюрприз. Во время второго перерыва в матче на детской зоне состоится шоу робота-трансформера.

В фойе у главного входа (2-й этаж, трибуна А) будет работать фотозона, посвященная Дню рождения Зубрика, рядом с ней для детей пройдет мастер-класс по моделированию из воздушных шаров.

Все развлечения для посетителей матча «Динамо-Минск» - ЦСКА будут бесплатными.

Отметим, что 8 декабря на игре против легендарного московского клуба ЦСКА ожидается аншлаг. Билеты можно приобрести заблаговременно в магазинах и на официальном сайте клуба hcdinamo.by, Минск-Арене» и других кассах «Тикетпро».

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