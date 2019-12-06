К домашнему чемпионату мира наши хоккеисты готовились с оружием в руках

Это второй по силе дивизион. А чтобы выйти в высший, надо занять первое место среди шести команд, которые сыграют между собой на «Чижовка-Арене» с 9 по 15 декабря. А в соперниках - Дания, Латвия, Норвегия, Словения, Австрия.

Судьба единственной путевки в элиту, скорее всего, решится 15 декабря в очном противостоянии Беларуси и Дании. Это повод прийти и поддержать наших парней. А состав у нас очень интересный. Специалисты давно говорят, что один из показателей успешности развития хоккея в стране - количество хоккеистов, играющих в НХЛ. Там нашего представительства нет уже несколько лет.

Как раз в нынешней молодежке те игроки, которые имеют больше всего шансов попасть в североамериканскую лигу. Летом защитника Владислава Колячонка «Флорида» во втором раунде драфта НХЛ-2019 выбрала под общим 52-м номером. Это лучший показатель для хоккеиста из Беларуси с 2003 года. Сейчас Колячонок выступает в OHL (одна из трех основных юниорских хоккейных лиг, которые образуют Канадскую хоккейную лигу) за «Флинт» и имеет неплохой для защитника показатель: 17 (8+9) очков.

Нападающего Алексея Протаса «Вашингтон» выбрал на драфте под 91-м номером. Летом он провел за «Кэпиталз» один контрольный матч: забросил шайбу, сделал две голевые передачи, стал первой звездой и был отмечен Александром Овечкиным. Но пока его отправили набираться опыта в «Принс Альберт» из WHL (еще одна канадская лига). В 27 матчах белорус набрал 42 (18+24) очка и лидирует в гонке бомбардиров лиги.

Вместе с Колячонком играет Евгений Оксентюк. 18-летний форвард - наша надежда на драфте НХЛ следующего года. Сейчас он лидер нападения «Флинта» - 33 (13+20) очка в 26 матчах.

Перед стартом турнира главный тренер Дмитрий Дудик предложил команде поиграть в страйкбол.

- Ребятам нужно было выплеснуть весь негатив, сплотиться. Ну, и проявить природную агрессию - все-таки мы мужчины, оружие нам близко. Знаете, как есть кукла для выплескивания отрицательной энергии, так и я для некоторых такой ходячей куклой стал, потому что очень много в спину получил от своих сокомандников якобы случайно. Но я их запомнил, - цитирует Дудика сайт федерации хоккея Беларуси со ссылкой на видеосюжет «Беларусь 5».

Также сборная посетила могилу Руслана Салея на Восточном кладбище.

РАСПИСАНИУ ТУРНИРА

1-й игровой день. 9 декабря (понедельник):

12:30. Норвегия – Словения

16:00. Дания – Латвия

19:30. Беларусь – Австрия

2-й игровой день. 10 декабря (вторник):

12:30. Словения – Дания

16:00. Австрия – Норвегия

19:30. Латвия – Беларусь

3-й игровой день. 12 декабря (четверг):

12:30. Словения – Латвия

16:00. Дания – Австрия

19:30. Беларусь – Норвегия

4-й игровой день. 13 декабря (пятница):

12:30. Латвия – Австрия

16:00. Норвегия – Дания

19:30. Беларусь – Словения

5-й игровой день. 15 декабря (воскресенье):

12:30. Австрия – Словения

16:00. Норвегия – Латвия

19:30. Дания – Беларусь