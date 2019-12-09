Ярмарки Минска -2019: шесть площадок с подарками и глинтвейном, из них три - абсолютно новые

1. «Калядны кірмаш» у Дворца спорта

Ярмарка тут пропишется на целый месяц - с 14 декабря по 15 января. Она будет работать с 14.00 до 23.00, по выходным - с 12.00 до 23.00, в новогоднюю ночь - с 23.00 до 4.00.

Как рассказали корреспонденту «Комсомолки» организаторы ярмарки, сотрудники предприятия «Минсквнешторгинвест» Мингорисполкома, возле Дворца спорта установят не менее 35 деревянных торговых шале, где будут продавать новогодние украшения, искусственные елки, подарки, продукты для праздничного стола, сладости.

Ассортимент фуд-зоны - драники и блины с различными начинками, жареные улитки, бургеры и хот-доги, литовская кухня, венгерские калачи, шашлыки и закуски на мангале, мясо в тандыре (мангал особого шарообразного вида, распространенный в Азии. - Ред.), много-много горячего глинтвейна и напитков.

Развлекательная программа включит в себя парк аттракционов из Чехии и активности для взрослых и детей, катания на пони, на ездовых собаках в собачьих упряжках, шоу самоваров и синема-бар. Будет также фотозона, а дети смогут отправить письмо Деду Морозу через импровизируемую новогоднюю почту.

2. «Калядны кірмаш» на Октябрьской площади

Как и в прошлом году, тут поставят ярмарочные павильоны - современные стеклянно-зеркальные кубики, размещенные на площади по два.

Режим работы ярмарки с 14 декабря по 7 января - с 12.00 до 23.00, с 8 по 15 января - с 12.00 до 20.00. В новогоднюю ночь - до 4.00.

«Калядны кірмаш» стартует с 14 декабря. Фото: предоставлено организаторами

В ярмарке на Октябрьской площади будут участники ярмарки прошлого года.

- Цены будут абсолютно приемлемыми, не думаю, что в этом году есть основания для того, чтобы они значительно выросли. Так, например, 200-граммовый стаканчик глинтвейна в прошлом году стоил от 2,5 до 5 руб. Самый дорогой - это собственное производство. В среднем - 3,5 руб., - рассказал нам начальник управления торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Михаил Жигало.

3. Ярмарка возле Комаровского рынка

Впервые большую новогоднюю локацию откроют возле Комаровского рынка. Эта ярмарка стартует на неделю позже остальных - 21 декабря, а закроется 1 января в 6 часов утра. Время работы - с 12.00 до 22.00.

Как рассказала «Комсомолке» ее организатор Евгения Орлова, эта площадка должна стать альтернативой зарубежным рождественским ярмаркам, куда белорусы под Новый год стремятся попасть, чтобы прочувствовать волшебную праздничную атмосферу. Здесь разместятся 24 домика, где будет идти торговля. Их украсят огоньками, на всей ярмарочной площади сделают красивый коридор из лампочек, небо из огоньков. На ярмарке будет много еды и новогодних напитков, в том числе и согревающих - глинтвейн, сбитень. Будут торговать и экопродуктами. Дневная программа ориентирована на семьи с детьми, вечерняя - на взрослых. Концертной площадки не предусмотрено, но будет много интерактивных площадок, аниматоров. Проект реализуется агентством Twoday в коллаборации со SmartBox и при поддержке администрации Советского района Минска.

4. Ярмарка Art Arena на Кальварийской

На ул. Кальварийской, 21 на территории долго пустовавшей площадки завода «Минскдрев» тоже откроется новая для Минска ярмарка европейского типа с фуд-кортом и активностями. Как рассказал «Комсомолке» Алексей Курчаев - один из владельцев компании «Ресторанная индустрия», в чьем ведении и находится эта новая для города локация, - сейчас идут последние приготовления к открытию. Что касается площадки, то она представляет собой площадь со сценой под открытым небом. Рядом - утепленные смартбоксы для торговли. Здесь же - арт-инсталляции, фотозона, конечно, фуд-корт и ярмарка с глинтвейном и грогом, приготовленными по разным рецептам. Уже на декабрь запланированы перформансы и фестивали. Здесь же будут представлять свои работы белорусские ремесленники. Территория Art Arena способна вместить несколько тысяч человек, проект этот будет круглогодичным.

Гостей ждут теплые шатры, фуд-корт и согревающие напитки.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

5. Ярмарка в «Песочнице» на Куйбышева

Рождественская ярмарка в пространстве «Песочница» (ул. Куйбышева, 45) откроется 25 декабря и будет работать по 29 декабря (с 12.00 до 21.00). Для гостей - теплые шатры, фуд-корт, глинтвейн и другие согревающие напитки, ледяные фигуры, детские и кулинарные мастер-классы, крутые фотозоны, гриль-зона, рождественский маркет, пляски-танцы, музыкальные выступления.

6. Рождество в IBB Weihnachtsterrasse

- Все воскресенья декабря в IBB Minsk, что расположен в микрорайоне Юго-Запад по адресу: пр. газеты «Правда», 11, будет работать атмосферный и уютный рождественский маркет IBB Weihnachtsterrasse. Первый уже состоялся 8 декабря. Ближайшие даты – 15, 22 и 29 декабря с 12.00 до 19.00 во внутреннем дворике Минского международного образовательного центра им. Й.Рау. Для дизайнеров, ремесленников и некоммерческие социально-экологических инициатив участие в этом маркете бесплатное. Так что можно сюда прийти за настроем, авторскими подарками и глинтвейном!