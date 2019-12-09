2019-12-09T22:21:28+03:00
Минск
КП Беларусь

Что почем под Новый год: самая дешевая елка - 5,8 рубля, а новогодняя ночь в ресторане Минска - 100 рублей

В регионах встретить 2020-й в кафе или ресторане будет в два раза дешевле, чем в столице - примерно 50 рублей
Оксана ОСПИЩЕВА
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В предпраздничные дни будет проведено 1158 елочных базаров.В предпраздничные дни будет проведено 1158 елочных базаров.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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О ценах рассказал начальник управления торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Михаил Жигало. На детские утренники цены примерно одинаковые и в столице, и в областях - от 27 руб. в зависимости от угощений и программы. Цены на корпоративы в Минске стартуют от 50 руб. на человека, в регионах чуть дешевле - от 40 руб.

- В предпраздничные дни будет проведено более 900 ярмарок и 1158 елочных базаров, - сообщил Михаил Жигало. - Стоимость натуральных елей будет зависеть от высоты и стартует от 5 руб. 83 коп.

Однако лесхозы Минской области объявили другие цены: от 11 до 32 рублей в зависимости от высоты елки.

- На аукционе в Минске площадки для елочных базаров продавались по разным ценам, в том числе и дорого, не повлияет ли это на стоимость елок за их заборами? - спросили мы у начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Алексея Романова.

- Однозначно сказать, повлияет или нет, сложно, - ответил он. - В настоящий момент предприниматели, которые выиграли право аренды площадки, заключают договоры с лесхозами. Там цены на елки тоже разные, поэтому как договорятся, так и будут продавать. Но, скорее всего, резкого роста цен на живые ели в Минске ожидать не стоит. В прошлом году самая дорогая ель, по-моему, стоила около 35 руб., а самые ходовые от 1 до 2 метров - 21 руб.

Цены на еду будут абсолютно приемлемыми. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Цены на еду будут абсолютно приемлемыми.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А что будет с ценами на фуд-кортах, в первую очередь на глинтвейн?

- В ярмарке на Октябрьской площади будут торговать участники ярмарки прошлого года. Опыт они уже имеют. Цены будут абсолютно приемлемыми, и не думаю, что в этом году есть основания для того, чтобы они значительно выросли. Так, например, 200-граммовый стаканчик глинтвейна в прошлом году стоил от 2,5 до 5 руб. Самый дорогой - это собственное производство. В среднем - 3,5 руб.

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