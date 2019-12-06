2019-12-06T15:37:30+03:00
Политика
КП Беларусь

Палату представителей возглавил Владимир Андрейченко. Как и предыдущие 11 лет

Он занимает этот пост с 2008 года
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Владимир Андрейченко избран спикером Палаты представителей.Владимир Андрейченко избран спикером Палаты представителей.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В эту пятницу, 6 декабря, первую сессию Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва открывала глава ЦИК Лидия Ермошина. И на заседании депутаты избрали председателя Палаты представителей. Им стал Владимир Андрейченко, который занимает этот пост с 2008 года.

- Владимир Павлович настоящий патриот Беларуси, человек с колоссальным государственным опытом. Человек, который реально болеет за дело и который способен эффективно решать поставленные задачи, - сказал депутат Игорь Марзалюк в поддержку кандидатуры Андрейченко на пост председателя Палаты представителей. - Всем известно, что значительная часть трудовой биографии Владимира Павловича связана с Витебской областью, его родиной, где он стал поистине знаковой фигурой.

Лидия Ермошина поздравила Владимира Андрейченко, обменявшись с ним цветами. Причем, как ни удивительно, буквально: у обоих было по букету в руках, и они передали их друг другу.

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