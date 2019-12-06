2019-12-06T17:28:01+03:00
Экономика
КП Беларусь

Минск платит за газ $127 за тысячу кубов, а хочет платить $72 как Смоленск: узнали что имел в виду Сергей Румас

Премьер-министр Беларуси считает, что интеграция возможна при справедливых ценах на энергоносители, то есть -как для "ближайшего от нас региона России"
Наталия КРИВЕЦ
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Минск не первый год настаивает на снижении цены на газ.Минск не первый год настаивает на снижении цены на газ.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Цена на газ для Беларуси должна быть заложена на уровне стоимости для Смоленской области и дополнительно включать расходы на транспортировку, заявил журналистам премьер-министр республики Сергей Румас.

- Позиция наша - это цена ближайшего от нас региона РФ (Смоленской области). Плюс расходы на транспортировку, - сказал журналистам Румас. - Мы считаем, что равные условия для субъектов хозяйствования - а в этом и цель интеграции - должны включать и равные цены на энергоносители.

По словам Румаса, когда же будет эта цена - вопрос переговоров.

- Белорусская сторона в течение нескольких лет пытается сбить цену на энергоносители, - говорит эксперт сырьевых рынков Татьяна Маненок. - Сейчас мы платим 127 долларов за тысячу кубов газа. В Минске рассчитывают, что к 2025 году - к предполагаемому сроку создания общего рынка газа в ЕАЭС - цена на импортируемый газ будет сближена с ценой для потребителей Смоленской области. Сейчас она отличается примерно в 2 раза.

По данным ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск», Смоленская область покупает газ по 72 доллара за тысячу кубов.

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