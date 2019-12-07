2019-12-07T15:55:20+03:00
Экономика
КП Беларусь

Доллар в Беларуси растет, а рубль падает. Ждать ли в декабре-январе девальвацию?

Последние недели белорусский рубль теряет в весе относительно корзины валют. Спросили у экспертов, к чему готовиться
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
В следующем году Нацбанк снизит объем валютных интервенций, в том числе и ежедневных, а это, так или иначе, может негативно сказаться на курсе белорусского рубля.В следующем году Нацбанк снизит объем валютных интервенций, в том числе и ежедневных, а это, так или иначе, может негативно сказаться на курсе белорусского рубля.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Изменить размер текста:

По словам главы Национального банка Павла Каллаура, колебания обменного курса белорусского рубля к иностранным валютам в 2020 году не должны превысить 5%.

За первую неделю декабря подорожали все три главные для белорусской экономики валюты: российский рубль вырос на 0,41%, доллар - на 0,42%, а евро - сразу на 0,82%. Регулятор прогнозирует, что к концу 2020 года, когда Беларусь планово рассчитается по соответствующей части внешнего долга, уровень золотовалютных резервов страны снизится на 1,5 миллиарда долларов, а это ни много ни мало 17%.

В следующем году Нацбанк снизит объем валютных интервенций, в том числе и ежедневных, а это, так или иначе, может негативно сказаться на курсе белорусского рубля.

ЗВОНОК ЭКСПЕРТАМ

- Что будет с курсом белорусского рубля до конца декабря и в начале следующего года? - спросили мы у финансового консультанта Жанны Кулаковой.

- У нас бывало, когда мы засыпали с одним курсом рубля, а просыпались с другим, на 20 - 30% большим. Но сейчас бояться разовой девальвации абсолютно не стоит. Главным образом потому, что у нас свободное рыночное курсообразование. Курс действительно незначительно колеблется день ото дня, однако в результате не накапливается потенциала, чтобы курс доллара одномоментно вырос на огромное количество процентов. Условий для разовой шоковой девальвации сейчас нет.

То ослабление курса рубля, которое отмечается в последнее время, обусловлено, кроме прочего, фактором сезонности. Граждане, юридические лица, государство в декабре - январе больше покупают валюты. Однако в феврале обычно происходит откат, курс доллара снижается, а рубль крепнет. Если же говорить о прогнозах на следующий год, то полагаю, что рубль с высокой вероятностью будет слабеть. Главных факторов здесь несколько: это и потери от налогового маневра, и негативная динамика внешней торговли, когда ее сальдо либо колеблется около нуля, либо вовсе отрицательное. Кроме того, нельзя забывать и о сохраняющейся симпатии населения к валюте, которое в основном продолжает делать накопления именно в валюте.

Такого же мнения придерживается и экономист центра BEROC Дмитрий Крук:

- В один день девальвация сейчас в принципе невозможна - у нас плавающий курс, он может меняться, но в отличие от ситуации, когда он был фиксированным, одномоментный рост не происходит. Если существенное давление на рынок появляется, то Нацбанк сглаживает эти колебания, за счет имеющихся резервов это делать возможно. В следующем году, полагаю, сохранится потенциальный тренд обесценивания белорусского рубля. Но это будет постепенно. Если говорить о горизонте следующего года, то, думаю, курс белорусского рубля может измениться не на 5%, как планирует Нацбанк, а в пределах 10%. Допускаю, что это может быть как падение белорусского рубля, так и укрепление его курса. Однозначно прогнозировать затруднительно: слишком много неизвестных, главным образом в торговле с Россией.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В Гомеле изъяли 29 кг насвая
Лукашенко: Беларуси предстоит сложный период
Пенсионер из Лоева разбил из ревности окна парикмахерской. И теперь может сесть на 4 года
В Бресте за день сбили двух школьников
На главном проспекте Минска люди выстроились в «живую цепь», чтобы проявить свое желание быть независимыми
В Минске маршрутка столкнулась с МАЗом и вылетела на тротуар
Под Барановичами перевернулся вагон грузового поезда
О чем 6 декабря договорились Румас и Медведев: подписали индикативный баланс на поставки нефти на 2020 год
7 декабря Лукашенко и Путин встретятся в Сочи, чтобы обсудить углубление интеграции в Союзном государстве
Минское «Динамо» в матче КХЛ с «Северсталью» отыгрались со счета 0:3, но все равно уступило
В Глубокском районе водитель Ford Focus не справился с управлением: пострадали пассажиры
Один на Chrysler, второй на Audi: пограничники Сморгони задержали двух россиян на авто с перебитыми VIN
В Минске повар поругался с директором ресторана и украл всю выручку
Пенсионерка в Сморгони хранила в сейфе $180 тысяч и их украли
Переговоры Румаса и Медведева за закрытыми дверями длились два часа. О чем договорились – неизвестно
В Минске «МАЗ» выбил маршрутку с дороги на тротуар: пострадал водитель маршрутного ТС
Ермошина о президентских выборах: «Нет даты оптимальней, кроме как конец августа»
«Собрал с клиентов $10 тысяч и укатил в Испанию»: в Минске объявили в розыск директора турфирмы
В Островце парень облил статуи Божье Матери и Ангелов дешевым вином из коробки и сломал скамейки у костела
Водитель пытался скрыть от таможенников шапки и освежители воздуха в медных трубах
В Витебске прошла презентация белорусскоязычных комиксов, полезных для здоровья