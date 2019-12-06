2019-12-06T17:02:17+03:00
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КП Беларусь

Андрей Разин после концерта Шатунова в Минске: Петь «Белые розы» Юра может только до 1 января 2020 года!

Между продюсером и певцом вовсю идут суды по поводу авторских прав и договоров об исполнении песен
Виктор ПАЖИТОК
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Разин уверен, что если Шатунов не разберется с правообладателем песен "Ласкового мая", то с нового года исполнять их он не имеет праваРазин уверен, что если Шатунов не разберется с правообладателем песен "Ласкового мая", то с нового года исполнять их он не имеет праваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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5 декабря в Минске во Дворце спорта с аншлагом прошел концерт одного из кумиров 80-х - Юры Шатунова, экс-солиста знаменитой некогда группы "Ласковый май". Спел он, конечно же, и главные хиты группы - "Белые розы", "Седая ночь"... Но слухи о конфликте между Шатуновым и экс-продюсером группы Андреем Разиным ходят уже давно. И вокруг того, кому принадлежат песни, идут споры и суды.

Мы позвонили продюсеру, чтобы разобраться в ситуации.

- В минском Дворце спорта выступал Юра Шатунов, исполнял песни «Ласкового мая». Имеет ли он на это право?

- Да, он может петь эти песни до 1 января 2020 года. Мы судимся. Но сейчас он работает совершенно легально, права на эти песни я ему передал в 1993 году по безвозмездному договору. Но со следующего года новый правообладатель хитов «Ласкового мая» запретил ему их исполнять. Если в новогоднюю ночь он будет это делать, это будет воровство, уголовно наказуемое деяние. Это я вам как полковник юстиции, старший судебный пристав города Сочи говорю. Знаете, Юра нанял каких-то юристов, они, я считаю, псевдоадвокаты. Сейчас они до того дошли, что заявляют: мол, Юра Шатунов никогда не был солистом «Ласкового мая». А он их слушает, как и своего директора, у которого девять классов образования. Советую Юре разобраться с правообладателем песен, с 1 января его гастроли с «Белыми розами» однозначно будут настоящим воровством.

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