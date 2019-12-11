«Найти работу в возрасте около 50 станет проще»: ведущий HR-специалист - о том, что происходит с рынком труда

В Минске на днях вручили премию «HR-бренд 2019». Одним из спикеров кадрового форума стала Нина Осовицкая, которая входит в число ведущих HR-специалистов в России, директор бренд-центра HeadHunter. Пользуясь случаем, мы задали несколько вопросов опытному кадровику.

- Что глобально изменилось в HR, в работе кадровых служб за последний год?

- Во-первых, изменился рекрутмент, собственно первоначальный процесс привлечения, подбора и отбора персонала. Кажется, что уже все компании-работодатели осознали, как важно изначально набирать правильных людей, а не действовать методом проб и ошибок. В массовом подборе компании готовы платить только за результат, как минимум за дошедших до собеседования кандидатов.

Во-вторых, углубляется автоматизация процессов, часто до тех, кто подбирает персонал, доходят только те кандидаты, которые прошли «сито» цифровых технологий, отбора компьютерными программами.

В-третьих, HR становится более персонализированным, уже при составлении объявления о вакансии можно «запрограммировать» тех, кто может на нее потенциально претендовать.

- Как найти работу после сорока?

- Наш рынок - это рынок стереотипов, часто кандидатов после 45 лет просто не рассматривают. А это ошибка. В России есть яркий пример: один из операторов сотовой связи осознал, что в их салоны приходят люди 40+, молодежь все услуги подключает онлайн. Клиенты, пришедшие в салон, хотят получить консультацию на понятном и доступном им языке, а там их встречают молодые специалисты, опытные, но не всегда способные говорить с клиентами так, чтобы они чувствовали себя комфортно. Оператор провел рекрутинговую кампанию, нацеленную на отбор специалистов более старшего возраста. Она была успешной, продажи в салонах выросли, как и степень удовлетворенности клиентов. Думаю, что в обозримом будущем рынок труда сместит акценты: найти работу тем, кто в возрасте около 50 лет, будет проще.

- Что требует сегодня работодатель, есть ли какой-то универсальный перечень характеристик, которым должен в любом случае соответствовать претендент на работу?

- Способность работать в команде, аналитическое мышление, умение комплексно решать проблемы. Исключительно важна способность сотрудника к трансформации. Еще, думаю, всем важно осознать: для того чтобы быть востребованным на рынке труда вне зависимости от возраста и базового образования, нужно быть готовым постоянно учиться, прокачивать свои умения. Знания и опыт - устаревают, а рынок - развивается. Надо постоянно совершенствоваться.