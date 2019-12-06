«Делал эскизы для Коко Шанель». В Минске впервые выставили Шрага Царфина

В экспозицию вошли три работы Царфина из фонда Национального художественного музея, которые подарила дочь художника, а также картины из восьми частных белорусских и зарубежных коллекций. Из них 15 картин для возвращения на родину приобрела частная компания.

- Уникальность выставки в том, что на ней представлены работы сразу восьми коллекционеров. После экспозиции они снова разойдутся по частным коллекциям, и их можно будет не увидеть. Ведь люди могут их продать, а новые хозяева не захотят их выставлять. Это уникально, что 52 работы собрались в одном месте, - отметила на открытии выставки Надежда Усова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея. - Картины Шрага Царфина имеют очень сильное эмоциональное воздействие, люди чуть ли не в обморок падают перед его картинами. Сейчас часто спрашивают: «Когда, наконец, откроется Царфин? Мы все ждем открытие!» Художник привлекает внимание, хотя еще в 2012 году никто не знал, кто это такой. И это очень здорово, что за 7 лет такой огромный скачок.

Как отметили организаторы, идея создания экспозиции принадлежала Павлу Латушко, директору Купаловского театра, который в то время был послом Беларуси во Франции. Именно благодаря его содействию удалось собрать картины для экспозиции. Ведь их обладатели не горели желанием продавать работы Царфина. Переговоры заняли восемь месяцев и увенчались успехом только после того, как бывшим владельцам картин пообещали, что произведения будут выставлены на родине художника.

- Идэй можа быць шмат у жыцці, але вельмі важна ад ідэі дайці да выніку. І сёння мы бачым вынік ідэі, якая нарадзілася ў Парыжы, у пасольстве Францыі ў рамках нашай працы па вяртанні гісторыка-культурнай спадчыны ў Рэспубліку Беларусь, - рассказал Павел Латушко. - Гэта вельмі яскравы прыклад супрацоўніцтва дзяржавы і прыватнай кампаніі па вяртанні спадчыны ў Рэспубліку Беларусь. Дай Божа, каб такіх прыкладаў было больш. Гэта сапраўды знакавая падзея для нашай культуры.

В день открытия фонд музея пополнился еще одной работой известного художника - ее подарил внук Шрага Царфина Ив Дювак, который прилетел на открытие выставки деда из Франции. Также экспозицию посетила внучатая племянница художника Элла Царфин.

- Многія ўраджэнцы беларускай зямлі здабылі сусветную вядомасць ужо за мяжой. Так здарылася і са Шрагам Царфіным, які 120 гадоў таму нарадзіўся ў мястэчку Смілавічы, правёў усё сваё свядомае жыццё за межамі краіны і стаў славутым прадстаўніком Парыжскай школы жывапісу. Яго творы прадстаўлены ў дзяржаўных і прыватных фондах ЗША, Ізраіля, Канады, Францыі і іншых краін свету. Апошні час творчасць мастака шырока прадстаўлена і ў Беларусі, - сказал на открытии выставки Александр Опимах, заместитель начальника управления многосторонней дипломатии МИД.

Выставка «Шрага Царфин. Ведущий к свету» открылась в Национальном художественном музее 6 декабря в честь 120-летия со дня рождения художника. Она продлится до 19 февраля 2020 года.

СПРАВКА «КП»

Шрага Царфин родился в местечке Смиловичи в 1899 году. Рисовать начал с раннего детства и уже в юности познакомился с известным художником Хаимом Сутиным, также уроженцем этого местечка. По его стопам в 1913-м поступил в Виленскую рисовальную школу, после чего в Беларусь уже не возвращался. Из Вильни он уехал в Палестину, где работал в кибуце и учился в школе искусств Бацалель. В начале 20-х переехал в Берлин, а после - в Париж, где начал сотрудничать с издательствами и домами мод. В 1929 году женился, а в 30-е годы он стал одним из самых успешных художников-дизайнеров в текстильной промышленности. Критики называли его «виртуозом дизайна ткани», по некоторым данным, он даже делал ряд эскизов для Коко Шанель.

Во время Второй мировой войны почти все работы Царфина периода 1920 - 1930-х бесследно исчезли. Сам же он в это время служил во французской армии, потом демобилизовался. Во Вторую мировую участвовал в движении Сопротивления, но даже во время войны у него проходили персональные выставки в Гренобле и Лионе. Именно в это время он разработал свой фирменный стиль: смешение гуаши и масляных красок.

С 1947 года Царфин с женой жили в маленьком городе Рони-су-Буа недалеко от Парижа. Его персональные выставки проходили в США, Англии и Франции. Художник умер в 1975 году, похоронен на кладбище Рони-су-Буа.