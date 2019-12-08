Белорус Юрий Рыбак выиграл Кубок Союзного государства по самбо в Сочи

Пока президенты Беларуси и России обсуждали вопросы интеграции в Сочи 7 декабря, белорус Юрий Рыбак выиграл Кубок союзного государства по самбо.

В этот день он занял первое место в абсолютной весовой категории на соревнованиях, посвященных 20-летию подписания договора о создании Союзного государства Беларуси и России, передает ТАСС.

Второе место занял россиянин Артур Хапцев, а бронзовую медаль получили белорус Андрей Казусенок и россиянин Вячеслав Михайлин. Всего в соревнованиях на арене "Ледяной куб" в Сочи приняли участие 16 лучших самбистов в абсолютной весовой категории из 14 стран мира.

Накануне соревнований самбисты провели мастер-классы, автограф-сессии и встречи с юными спортсменами. Основная цель соревнований - развитие этого вида спорта. Кстати, самбо получило признание Международного олимпийского комитета в 2018 году.