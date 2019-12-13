«Жюри не успевало считать на калькуляторе!» 6-летний Кирилл Анцух умножает двухзначные цифры в уме за 2 секунды

В эту субботу, 11 декабря, мы увидим первый полуфинал среди участников младшей группы (от 5 до 10 лет) на ОНТ.

Кстати, абсолютно все полуфиналисты получают подарки от «Комсомолки» - мощную портативную колонку Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker (благодарим компанию ООО «ТрайдексБелПлюс» за предоставленные призы). Накануне шоу мы поговорили с мамой самого юного участника проекта среди мальчишек Натальей Анцух.

Накануне шоу мы поговорили с мамой самого юного участника проекта среди мальчишек Натальей Анцух.

За кулисами проекта Кирилла любя называют мальчик-калькулятор. И это неспроста: ребенок может с легкостью умножить, разделить, отнять и сложить в уме двухзначные или трехзначные цифры быстрее калькулятора! Но на конкурсе «Талент краiны» Кирилл еще одновременное читает стихи. Мальчик выступает в категории «Оригинальный жанр» (ментальный счет).

В эту субботу, 11 декабря, мы увидим первый полуфинал среди участников младшей группы (от 5 до 10 лет) на ОНТ.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Муж увидел рекламу кастинга по телевизору и предложил попробовать. Подумали - классная идея! Отвели Кирилла на кастинг, тогда ему еще было 5 лет. Там нам сказали, что конкурс все-таки творческий, поэтому нужно добавить изюминку. Мы выбрали. То есть Кирилл производил математические действия с двухзначными цифрами и параллельно читал стихи. Но в какой-то момент на сцене начала летать огромная муха. Сын так на нее отвлекся, что мы с мужем уже подумали - все пропало! - смеется Наталья.

Математический талант мальчика заметил папа. Фото: личный архив

На отборочном концерте Кирилл поразил зрителей и жюри, когда читал стихотворение Нила Гилевича «Я - беларус» и одновременно складывал и вычитал двухзначные цифры. Правда, члены жюри не пропустили вундеркинда в полуфинал. А вот бывшие участники оценили редкий талант ребенка и дали ему шанс. Напомним, что, по новым правилам телеконкурса, бывшие победители могут спасти одного из непрошедших конкурсантов.

- Кирилл был счастлив! Мы с мужем тоже довольны результатом. Потому что понимаем, что в проекте мы не совсем форматные: дети поют, танцуют, показывают акробатические трюки. Поэтому в полуфинале будем еще больше удивлять жюри. Кирилл будет читать стихи и складывать и вычитать уже двухзначные цифры с интервалом в две секунды. Трехзначные с интервалом в 1,6 секунды. Будет и интерактив с жюри на умножение. Приоткрою завесу тайны: жюри не успевало считать за сыном на калькуляторе, - улыбается мама Кирилла.

- В это сложно поверить! Откуда у Кирилла такие способности?

- Способности сына заметил муж, когда Кириллу было всего полтора года. Он уже мог сложить два плюс два, а к трем годам легко считал до ста. И тут однажды около нашего дома открылась школа устного счета. Кирилл занимается уже полтора года и очень доволен результатом. Он не только великолепно считает, но и легко учит языки. Уже сейчас изучает английский и китайский. Честно говоря, мы пришли на шоу, чтобы нам подсказали, куда направить такой неординарный талант сына. Возможно, из этого что-то получится!

Математический талант мальчика заметил папа. Фото: личный архив

Когда Кирилл пришел на проект, ему было всего 5 лет! Фото: личный архив

КСТАТИ

Одновременно с началом проекта на канале ОНТ на сайте «Комсомолки» (kp.by) стартовало онлайн-голосование за конкурсантов - проголосовав за любимых участников, вы увеличиваете их шанс получить «Приз симпатий «КП». Три лидера голосования получат призы от партнера нашего конкурса компании SVEN - крутые геймерские наушники SVEN AP-G887MV. Мощную портативную колонку Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker. За предоставленные портативные колонки благодарим ООО «ТрайдексБелПлюс». А также победителей ожидают призы от «Комсомолки». Голосовать можно до 29 декабря (включительно), а имена победителей мы озвучим 30 декабря на сайте kp.by.

ОНТ

«Талент краiны»

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