2019-12-09T11:45:13+03:00
Спорт
КП Беларусь

«Динамо-Брест» расстается с главным тренером Марцелом Личкой, который привел клуб к чемпионству

В одном из своих интервью он говорил, что ему тяжело дается общение с руководством
Оксана БРОВАЧ
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С Марцелом Личкой команда пережила свой золотой год. Фото: dynamo-brest.byС Марцелом Личкой команда пережила свой золотой год. Фото: dynamo-brest.by
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- Руководством футбольного клуба принято решение не продлевать контракт с чешским специалистом на следующий сезон. Клуб благодарит Марцела за проделанную работу и яркий «золотой» год, - такое сообщение «Динамо-Брест» опубликовало 9 декабря.

Марцел Личка возглавил тренерский штаб «Динамо» в конце 2018. С ним команда завоевала Суперкубок Беларуси и впервые в своей истории стала чемпионом страны.

Отставка Марцела Лички не стала неожиданностью для тех, кто следит за футбольными интригами. Слухи о том, что с главным тренером «Динамо» не продлят контракт, ходили задолго до официального заявления клуба. Особенно активно это обсуждалось после интервью Лички чешскому радио, в котором он жестко высказался по поводу разногласий с руководством.

- Они всегда хотят отдавать мне приказы. Но это мне не подходит. Я уже сказал им, что я им не нужен и что я могу вернуться домой, если не смогу делать все так, как я вижу, - признался Личка.

На празднике по случаю закрытия сезона Марцела Лички не было.

Новость о том, что он больше не будет работать с «Динамо», болельщики в соцсетях восприняли негативно.

- Это вы зря. Молодой, интеллигентный тренер. Сплотил команду, выиграли чемпионат. А вы его списываете, как будто он не нужен, - пишет в твиттере Илья.

Марцел Личка - чешский футболист и тренер, выходец из футбольной семьи (его отец и брат тоже футболисты). В «Динамо-Брест» пришел сначала как ассистент тренера, помогал Радославу Латалу, потом Сергею Ковальчуку и Алексею Шпилевскому. После отставки Шпилевского стал главным тренером. Его трижды признавали лучшим тренером месяца в чемпионате Беларуси.

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