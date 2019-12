Готовимся к Новому году: Тестируем эффективные подарки из сети «Зеленых аптек»

Предложение от сети «Зеленых аптек» испытать на себе действие продукции для красоты и здоровья накануне Нового года уже стало доброй традицией. Несколько недель мы тестировали различные новинки и готовы рассказать об их эффекте

«New line: новая жизнь для кожи в новом году»

С косметическим брендом New line («Лаборатория KORA») я была знакома и до испытания - их маски мне нравились давно. Так что когда для испытаний мне достались средства, которые лучше применять вместе - New Line гель-энхансер с АНА-кислотами и New line крем-маска глубокого увлажнения, - я обрадовалась: близятся новогодние праздники, совсем не помешает улучшить состояние кожи!

Стильные белые баночки я решила захватить в баню. Наношу гель-энхансер, массирую лицо. Несмотря на наличие гликолевой, винной и лимонной кислот в составе, гель не щиплет кожу, мягко ее отшелушивая. Смываю - и качество кожи лица удивляет сразу: гель действительно круто очищает! А пантенол, алоэ и экстракты овса и зародышей пшеницы обеспечивают щадящее воздействие. Затем наступило время крем-маски с аминокислотами и гиалуроновой кислотой. 20 минут, во время которых я чувствовала себя очень комфортно, - и можно смывать. Эффект понравился: после бани даже не захотелось наносить на лицо крем, настолько увлажненной была кожа. Так что на протяжении трех недель я брала (и точно буду брать) в баню эту пару средств. И точно знаю, что ее можно подарить очень требовательной в отношении косметических средств подруге - она непременно оценит этот уход салонного уровня! - 17,10 руб.

«Отличный подарок для веганов и не только»

Еще со студенческих лет я экспериментирую с вегетарианством, а сейчас и вовсе стала веганкой. Чувствовала себя прекрасно, но в последнее время организм дал небольшой сбой - снизился гемоглобин, стали выпадать волосы. Так что средство для улучшения иммунитета «Вин-Вита» попало ко мне как раз вовремя: оказывается, оно способствует повышению гемоглобина, имеет капилляроукрепляющее действие, снижает синдром хронической усталости, помогает при умственных и физических перегрузках. «Вин-Вита» - это винного цвета концентрат из кожицы и косточек красных сортов винограда, без спирта, сахара и консервантов. Все как я люблю: натуральное, растительного происхождения.

Ежедневно на протяжении трех недель я 2 - 3 раза в день разводила столовую ложку концентрата в стакане воды или чая. И хотя три недели - не так много для укрепления иммунитета, чувствовать я себя стала бодрее. Мне кажется, «Вин-Вита» - это отличный подарок-комплимент для коллег, причем не только веганов: доступно, натурально, с заботой о здоровье. - 44,70 руб.

«Знаменитый корейский лифтинг - скорая помощь накануне праздников»

Необычную упаковку-шприц, наполненную лифтингом-сывороткой мгновенного действия «Sienna лифтинг», сделанную в Корее, я распечатывала с интересом. Чем же удивит новинка из «Зеленой аптеки»?

Сыворотку рекомендуется использовать курсом на протяжении 6 месяцев, нанося на зону морщин вокруг глаз, а также на лицо и декольте. При этом строго предупреждалось: сохранять спокойное лицо, не разговаривать в течение 60 секунд до полного впитывания! Наношу - и понимаю смысл предупреждения: в первые секунды лицо стягивает, словно от яичного белка. А спустя несколько минут оно действительно выглядит более разглаженным - особенно впечатлило то, что морщинки у глаз словно кто-то стер ластиком. При этом сыворотка не содержит гормональных средств, парабенов и минеральных масел, а эффект лифтинга достигается благодаря комбинации пептидов Synake, Jania rubens extract и гиалуроновой кислоты. Оказалось, что лифтинг-сыворотка - отличная база под макияж: лицо выглядит шелковистым и матовым. Плюс никакого ощущения крема: я очень люблю средства, которые не чувствуются на коже. За три недели сыворотка вытеснила все мои косметические средства. Боюсь, ее объема может не хватить на рекомендованные полгода - значит, попрошу себе ее в подарок… - 45,30 руб.

«Масло усьмы должно быть в арсенале каждой женщины»

Кто из нас не мечтает о красивых, густых, здоровых волосах? Сколько себя помню, постоянно экспериментирую с различными процедурами для укрепления волос - делала маски с репейным и кокосовым маслами, готовила отвары крапивы, пила витамины курсами… Все эти методы по-своему работали, но никогда не поздно попробовать что-то новое - тем более такое популярное, как масло усьмы. На флакончике масла, полученного методом холодного отжима, сообщалось, что оно стимулирует рост волос, бровей и ресниц, ускоряет рост и увеличивает объем волосяного покрова.

В течение трех недель я трижды в неделю подогревала масло на водяной бане, втирала в кожу головы, оставляла минимум на 30 минут, а иногда ложилась спать с маской и только утром мыла голову. Кроме того, наносила масло усьмы и на кончики ресниц - пусть тоже питаются! Честно сказать, даже не ожидала такого эффекта: через пару недель заметила, как появились новые пушковые волоски вдоль линии роста волос на голове. Еще отметила, что после маски с маслом волосы более объемные и дольше сохраняют свежесть. Ресницы, кстати, стали заметно гуще и немного длиннее. Мне кажется, флакончик масла усьмы станет отличным подарком для мамы, свекрови и близких подруг. Прекрасное оружие в женском арсенале красоты! - 24,20 руб.

«Идеальный подарок для подруги с тонкими и вечно путающимися волосами»

К маскам для волос у меня крайне трепетное отношение. В их силу я уверовала пару лет назад, когда по непонятной для меня причине (грешу на возраст и продолжительный стресс) у меня вдруг стали выпадать и без того не густые волосы. По совету своего мастера сменила обычный бальзам-кондиционер, который просто облегчал расчесывание, на укрепляющую маску - и все, прикипела к последней. А месяц назад для тестирования я выбрала энергетическую маску PharmaRoyal от бренда ORGANIC PHARM для тонких и сухих волос с экстрактом гуараны. Львиная доля ингредиентов этой маски - экстракты и масла, в составе никаких парабенов, силиконов и искусственных отдушек. Запах яркий, цветочный. На волосах он становится более нежным и держится весь день!

Я использовала маску каждый день после мытья - волосы от нее нереально гладкие, а после высыхания легкие, рассыпчатые, при этом не электризуются при расчесывании. Дважды я использовала маску на сухие волосы (такой способ тоже прописан в инструкции) - и результат тоже впечатлил. На моей расческе в последние две недели волос практически не остается. Да и расчесывать я их стала максимум два раза в день - волосы просто перестали спутываться. Если у вас есть подруга с тонкими и вечно путающимися волосами - рекомендую подарить ей эту маску однозначно! - 13,40 руб.

«Прекрасное увлажнение для кожи, особенно в холодное время»

О креме «Многофакторный восстановитель кожи (МВК)» - авторском изобретении врача-дерматолога из России Ирины Кировой - я слышала и раньше: в числе главных достоинств назывался натуральный состав и отличное увлажнение. Изучаю состав: да, только натуральные ингредиенты - экстракт растительных стволовых клеток швейцарской розы, гиалуроновая кислота, пептиды, натуральные масла... У МВК оказалась нежная консистенция и приятный аромат чайного дерева, крем быстро впитывается.

Три недели - не такой большой срок, чтобы в полной мере прочувствовать действие крема (а он заявлен как средство эффективного восстановления кожи, которое устраняет сухость и обладает лифтинг-эффектом), но даже за такой срок сухость кожи, свойственная для отопительного сезона, исчезла. А еще гораздо лучше (и светлее!) стала выглядеть кожа под глазами. Вердикт: хороший подарок для дамы любого возраста - кстати, у МВК нет никаких возрастных рамок! - 26 руб.

