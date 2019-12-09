«Если нас поддержат»: власти хотят сделать в Беларуси 2 января выходным каждый год

В прошлом году Совмин еще в конце ноября определился с переносами праздничных дней, но в этом году властей ждала настоящая дилемма. Белорусы с помощью петиции (ее подписали 15,8 тысяч человек) просили сделать 31 декабря и 2 января выходными без последующих отработок. Многие экономисты идею поддержали, заявив, что экономика от этого не потеряет. Кстати, и опрос в соцсетях «Комсомолки» показал: 91% опрошенных предпочли бы отдыхать в последний день года. Но правительство все же решило оставить 31 декабря рабочим днем.

- Что касается 31 декабря, правительство не поддерживает установление его выходным в силу разного ряда причин, производственных и личных, - сказал премьер-министр Сергей Румас. - Не знаю, как в ваших коллективах проводится Новый год, в большинстве опрошенных коллективов не хотели бы лишаться рабочего дня 31 декабря, для того чтобы иметь возможность поздравить своих коллег с наступающим Новым годом. Что касается 2 января, то здесь ситуация другая. Мы все равно отдыхаем, как правило. Только потом приходится этот день отработать. Поэтому правительство внесло в Администрацию президента проект указа по этому вопросу.

В уходящем году среду 2 января мы отрабатывали в субботу, 20-го числа. Ранее предполагалось, что четверг 2 января 2020 года будет выходным, но с отработкой в субботу 4 января. Сейчас стало известно, что в правительстве все-таки отреагировали на общественный резонанс и действительно рассматривают вопрос, не сделать ли 2 января выходным днем.

- Вопрос мы изучали, ознакомились с петицией. Сейчас внесли проект указа о том, чтобы сделать 2 января выходным днем на постоянной основе, каждый год. Ждем, если до конца года нас поддержат, то 2 января будет выходным днем без отработки, - рассказала нам пресс-секретарь премьер-министра Александра Исаева.

Напомним, выходные в Беларуси в этом году будут 25 декабря, 1 января, 2 января (с отработкой в субботу, 4 января), 6 января (с отработкой в субботу, 11 января) и 7 января. Работать мы будем много: год високосный, при этом 9 мая и 7 ноября выпадают на субботу, а 8 марта - на воскресенье.